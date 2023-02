Instant Family, il terribile incendio che fece saltare la premiere del film

Instant Family è il film che va in onda questa sera alle 21.10 su TwentySeven (canale 27). La storia della pellicola, come si legge su Coming Soon è tratta dall'esperienza personale del regista Sean Anders che ha adottato tre bambini ispanici.

Instant Family, la trama

Pete (Mark Wahlberg) e Ellie (Rose Byrne) sono una coppia sposata da anni che ha dedicato alla carriera tutto il proprio tempo e le proprie ambizioni. Soddisfatti della loro vita, i due sposi cominciano a valutare l'ipotesi di adottare un bambino, soprattutto dopo che la famiglia di Ellie ha mostrato la poca fiducia in loro come possibili genitori. Aiutati dalle assistenti sociali Karen (Octavia Spencer) e Sharon (Tig Notaro), Pete e Ellie cominciano a seguire un corso per poter essere definiti adatti all'adozione. Durante un evento, tutti i partecipanti sono invitati ad avvicinarsi bambini "adottabili". Pete e Ellie all'inizio sono interessati all'idea di adottare un bambino piccolo da poter crescere insieme, ma durante l'evento vengono affrontati da Lizzy (Isabela Morced), un'adolescente che li prende in giro e che afferma di sapere benissimo che nessuno vuole adottare una ragazza in piena pubertà. L'atteggiamento della ragazza colpisce i due adulti che decidono di informarsi su di lei per poterla adottare. È così che Pete ed Ellie scoprono che Lizzy ha due fratelli più piccoli: Juan (Gustavo Escobar), di dieci anni, e Lita (Julianna Gamiz) di sei anni. Nonostante la sfida, i due decidono di adottare tutti e tre i bambini. All'inizio le cose sembrano andare bene, ma basta poco tempo perché Ellie e suo marito capiscano di non essere pronti a gestire tre bambini, soprattutto non sono pronti a Lizzy, che porta addosso anche le cicatrici invisibili di un passato doloroso.

Woolsey Fire: la tragedia che ha fermato la premiere del film

Instant Family è una pellicola che parla di un tema delicato come il sistema d'adozione statunitense con i toni della commedia: un connubio che rende il film di Sean Anders una piccola perla da non perdere. La pellicola, però, non ha debuttato sotto la migliore delle stelle. Come si legge sul sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, il 10 novembre 2018 venne annunciato che la premiere di Instant Family prevista per il giorno dopo era stata cancellata a causa del Woolsey Fire, il terribile incendio che colpì Los Angeles e la cittadina di Ventura, in California, a partire dall'otto novembre. Le fiamme divorarono quasi quarantamila ettari, distruggendo più di millecinquecento strutture e portando alla morte di tre persone. Si trattò di uno degli incendi che, in quei giorni, colpirono lo stato della California: il più violento fu Camp Fire, nella parte nord dello stato, che distrusse un'intera città e uccise ben ottantacinque persone.

L'incendio è scoppiato nel Canyon Woolsey, nella proprietà del Field Laboratory di Santa Susana, bruciando l'ottanta per cento del complesso, destinato a edifici di ricerca e sviluppo in ambito industriale, di proprietà della Boeing. L'incendio è scoppiato nei pressi del confine tra la città tentacolare di Los Angeles e la contea di Ventura. L'elemento che ha fatto precipitare la situazione è stato il vento: quello di Sana Ana ha spinto il fuoco verso Sud, portando alla chiusura dell'autostrada tra la San Fernando Valley e la Conejo Valley. Il fuoco ha poi proseguito la sua strada, superando canyon, distruggendo set cinematografici, set storici e case di moltissime celebrità. Moltissimi danni si sono riscontrati a Malibù, dove centinaia di case sono state distrutte e moltissime persone costrette ad evacuare e abbandonare le proprie abitazioni. Come si legge su Patch l'incendio causò danni per un totale di 6 miliardi di dollari, tra le proprietà personali distrutte e le attività commerciali ugualmente divorate dalle fiamme. È naturale che in questo stato di devastazione e paura era impensabile organizzare una premiere in grande stile come quella pensata per il debutto di Instant Family. Si decise allora, secondo IMDB, di organizzare una proiezione in un centro di evacuazione per le vittime dell'incendio.