Gli italiani premiano l'action

Gli spettatori, nell'ultimo fine settimana, hanno premiato l'action, un genere che significa, soprattutto, evasione e, visto anche l'approssimarsi dei tanti ponti vacanzieri, un bel viatico per staccare dalla routine. Dietro l'inarrivabile Un film Minecraft (foto), che ha superato gli 8 milioni (8.078.057 euro), debutta al secondo posto il riuscito film Disney, Operazione Vendetta, con 464.200 euro, nel quale Rami Malek, crittografo della Cia, si vendica di chi gli ha ucciso la moglie. Film solido, che fa il suo, incuriosendo fino alla fine. Dietro a Le assaggiatrici (complimenti a Soldini che è arrivato a 2.233.238 euro), esordio al quarto posto per un altro action, ovvero A Working Man (366.207 euro). Qui, si può dire, piace vincere facile, usando, come protagonista, uno del mestiere come Jason Statham, dove il cinefilo in sala non deve fare altro che contare i numeri dei morti; invidiando il fortunato Jason che arriva alla fine del film praticamente immacolato. Quinta posizione, e ci si poteva aspettare un risultato migliore, per il pur riuscito Eden di Ron Howard, che ha incassato 295.

361 euro; il passaparola, in questo caso, potrebbe alzare le entrate. È ottavo, invece, l'esordio, in regia, di Luca Zingaretti, con l'ottimo La Casa degli Sguardi (253.873 euro). Meglio ha fatto l'evento The Chosen: Ultima Cena, sesto con 281.454, che sta nelle sale una sola settimana.