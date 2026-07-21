Kaylee Hottle muore a 19 anni in un incidente: addio alla giovane attrice di “Godzilla vs. Kong”

Il mondo del cinema piange la prematura morte di Kaylee Hottle, giovane attrice nota al grande pubblico in particolar modo per il ruolo di Jia, la bambina protagonista dei due film campioni d'incasso del MonsterVerse Godzilla vs. Kong (2021) e Godzilla e Kong - Il nuovo impero (2024).

Stando a quanto confermato dal padre della ragazza Joshua Hottle a TMZ, Kaylee è morta a 19 anni a causa di un incidente stradale che si è verificato nel Maryland durante la notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio. L'uomo, anch'egli sordomuto come la figlia e il resto della famiglia, ha dato il triste annuncio tramite una diretta trasmessa nella lingua dei segni americana.

"Sto affrontando un viaggio che non avrei mai voluto intraprendere", ha scritto Joshua in un post di accompagnamento al suo video della durata di 23 minuti, spiegando di aver ricevuto la notizia mentre era in Texas e di trovarsi in volo verso il Maryland per andare a riconoscere e reclamare la salma di Kaylee.

Stando a quanto riportato dalle autorità e dai primi dettagli diffusi da TMZ, la giovane si trovava come passeggera a bordo di una Honda Accord del 1995 guidata da un ragazzo di 19 anni. Sono all'incirca le ore 2.50 del mattino, quando il conducente, presumibilmente a causa dell'elevata velocità, perde il controllo del veicolo lungo una strada di Ijamsville, nelle vicinanze di Baltimora. L'auto finisce fuori dalla carreggiata e conclude la sua corsa in un fossato.

Ad avere la peggio tra i due ragazzi è Kaylee, le cui condizioni sono apparse fin da subito disperate ai soccorritori accorsi sul posto: il suo cuore si è fermato mentre veniva trasportata d'urgenza in ospedale. Il conducente ha invece riportato solo ferite lievi ed escoriazioni, mentre un terzo passeggero che si trovava anch'egli a bordo della Honda Accord sarebbe rimasto del tutto illeso, senza neppure la necessità di dover ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Nata ad Atlanta, in Georgia, il 1° maggio 2007, Kaylee Hottle ha trascorso gran parte della sua vita in Texas, tra Austin e Kyle: proveniente da una famiglia composta da persone sorde da quattro generazioni era un punto di riferimento importante per la comunità non udente. I primi passi nel mondo dello spettacolo li compie a soli 9 anni, partecipando a spot pubblicitari, tra cui una celebre campagna per l'app di messaggistica video Glide e comparendo in un episodio della serie TV Magnum P.I., nello specifico nella versione reboot dello show.

Anno di svolta per la sua carriera è il 2017, quando apparve in un promo per Convo, un'applicazione di video-relay. Quella performance colpì l'assistente alla regia della saga di King Kong, che vide nella giovanissima attrice il volto ideale per il ruolo di Jia. Il suo esordio sul grande schermo avvenne così nel 2021 con "Godzilla vs. Kong". Nella pellicola, l'attrice prestò il volto a un'orfana della tribù Iwi, una bambina non udente tratta in salvo dal celebre gorilla sull'Isola del Teschio e successivamente adottata dalla scienziata Ilene Andrews, interpretata da Rebecca Hall. La straordinaria intesa tra Jia e la creatura, espressa interamente tramite la lingua dei segni americana (ASL), ha rappresentato uno dei momenti più toccanti e lodati dell'intera opera. Hottle ha poi ripreso i panni del medesimo personaggio nel successivo capitolo del 2024, "Godzilla x Kong: The New Empire", consolidando la propria popolarità grazie a un'interpretazione profonda e genuina che ha saputo mettere d'accordo anche la critica.

Per la sua straordinaria interpretazione nel secondo capitolo della

saga, ha ricevuto una prestigiosa candidatura ai Saturn Awards come Migliore interpretazione di un giovane attore. Al momento della sua scomparsa stava completando gli studi presso la Texas School for the Deaf ad Austin.