«La notte delle fragole» è il piacevole ritorno di Ficarra e Picone alla commedia di personaggi, i loro, con un impianto teatrale che rende ancora più evidente il valore di una comicità che nasce da tempi, appunto teatrali, perfetti. Non a caso sono ormai ventisette anni che i due attori siciliani lavorano insieme e, questa volta, pur uscendo in periodo prenatalizio, il 26 novembre (con un’anteprima al Torino Film Festival), non sono costretti in storie che abbiano a che fare con le festività come il precedente Santocielo e il fortunatissimo Il primo Natale.

Ecco allora Valentino (Valentino Picone) che ha una vita perfettamente organizzata insieme alla moglie, Elena (Anna Foglietta), alla figlia adolescente di lei, Carolina (Giovanna Rosace), e allo stupendo cane Aldo. La sera della cena del loro anniversario gli piomba in casa Salvo (Salvo Ficarra), ex marito di Elena e padre di Carolina, accompagnato dalla nuova compagna interpretata dall’attrice catanese Giulia Fiume che fa una straordinaria coatta romana. La coppia litiga e Salvo si ritrova a essere ospitato a casa di Valentino giusto il tempo di creare altre situazioni comiche fino a quando non si ripresenta con una nuova fiamma, Francesca (Vittoria Puccini), che metterà a dura prova i già fragili equilibri familiari.

Ficarra e Picone hanno scritto il film insieme allo specialista delle commedie familiari, Alessandro Genovesi, qui anche regista che dice di aver cercato di costruire «una commedia che avesse una sua originalità, pur muovendosi all’interno di un genere riconoscibile e popolare». Tutto girato in un appartamento ricostruito a Cinecittà che, sottolinea Ficarra, «è come un ring in cui chi entra è costretto a mettersi sentimentalmente in discussione e a vedere ribaltate tutte le certezze» ma con l’obiettivo, aggiunge Picone, «di raccontare la leggerezza nei rapporti».

Pur imperniato sui giochi e sugli scontri tra i personaggi di Ficarra e Picone, Notte delle fragole è ancora una volta un loro film molto al femminile, con un cast particolarmente azzeccato anche nelle apparizioni di Miriam Galanti, Melissa Anna Bartolini, Ippolita Baldini e Sara Penelope Robin: «Da subito confessa Picone abbiamo pensato a Vittoria Puccini e Anna Foglietta concependo questa storia nella speranza che fossero libere. È una sceneggiatura nata, scritta, pensando alle persone che l’avrebbero interpretata».

Gli fa in qualche modo eco la stessa Foglietta: «Con Valentino e Salvo era proprio giusto ci incontrassimo. Il mio ruolo è quello di una donna che spesso potrebbe risultare incoerente, ma è la sua modernità e anche la sua benedizione, quella di non censurarsi mai e vergognarsi di se stessa». Curioso anche il personaggio di Vittoria Puccini che, racconta l’attrice, «va casualmente a questa cena e si ritrova davanti l’ultima persona che avrebbe voluto incontrare. Sono quelle situazioni scomode, difficili da cui poi nasce spesso qualcosa di costruttivo e positivo".