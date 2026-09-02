Mostra Venezia, chi è Greta Scarano: dall’esordio in “Un Posto Al Sole” alle nozze con Sydney Sibilla

L’arrivo al Lido di Greta Scarano non è passato inosservato. L’attrice e regista romana è conduttrice dell’83esima mostra del cinema di Venezia insieme al collega Nicolas Maupas, ma il suo arrivo in Laguna ha già fatto discutere per il ventaglio pro-Palestina mostrato durante il photocall di rito. Con lei, per il primo anno nella storia della kermesse cinematografica, va in pensione anche il ruolo di “madrina”. Scarano e Maupas condivideranno infatti il palco della cerimonia di apertura e chiusura di Venezia 83 in nome della co-conduzione.

La carriera

Nata a Roma il 27 agosto 1986, dopo gli esordi a teatro Scarano ha ottenuto il primo ruolo di successo in televisione con la soap opera “Un posto al sole”, dove ha interpretato il personaggio di Sabrina Guarini. Dal 2008 ha iniziato a cimentarsi in ruoli impegnativi in fiction e serie televisive di genere poliziesco e crime, tra cui “R.I.S. - Delitti imperfetti”, “Romanzo criminale - La serie”, “Squadra antimafia - Palermo Oggi” e “Distretto di polizia”. Negli anni successivi ha alternato la televisione al cinema, prendendo parte a miniserie come “L’ultimo papa re”, “Liberi sognatori”, “Il commissario Montalbano” e “Chiamami ancora amore”. Il debutto sul grande schermo arriva nel 2011 con “Qualche nuvola”, diretto da Saverio Di Biagio.

Nel 2015 è tra i protagonisti di “Suburra”, interpretazione che nel 2016 le vale il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno. Nel 2017 torna al cinema con “Smetto quando voglio – Masterclass” diretta dal marito Sydney Sibilia, ottenendo una candidatura ai Nastri d’argento. Nel suo curriculum cinematografico spiccano anche i ruoli in “Supereroi” di Paolo Genovese e “Nuovo Olimpo” di Ferzan Özpetek. Accanto alla carriera di attrice, Scarano ha intrapreso anche un percorso dietro la macchina da presa. Nell’ottobre 2022 ha esordito alla regia con il cortometraggio “Feliz Navidad”, con cui ha conquistato il Corto d’argento al miglior esordio alla regia. Mentre tre anni più tardi ha firmato il suo primo lungometraggio come regista e sceneggiatrice, “La vita da grandi”, interpretato da Matilda De Angelis, ottenendo il Nastro d’argento come miglior regista esordiente.

La vita privata

Sul piano sentimentale in passato Greta Scarano è stata legata all’attore e regista Michele Alhaique, conosciuto sul set di “Qualche nuvola”. Dal 2019 è invece legata al regista Sydney Sibilia, incontrato sul set di “Smetto quando voglio - Masterclass” nel 2017. La coppia si è sposata nel 2021 con un matrimonio intimo celebrato a Roma, su cui l’attrice ha scherzato di recente sulle pagine di Vanity Fair: “Non volevamo tenerlo segreto ma volevamo fare una cosa intima: quattro persone in croce, non abbiamo organizzato nulla. Io con camicia e pantaloni, lui uguale, faceva ridere”. Nel 2025 la coppia ha avuto un figlio.