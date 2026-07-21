Nolan, re Mida dell’Odissea

Un trionfo clamoroso. Odissea (voto 8) di Christopher Nolan, nella foto, debutta in Italia con ben 9.993.793 euro, superando in quattro giorni gli 8.949.449 raccolti nel 2023 da Oppenheimer nei primi cinque giorni. Senza vera concorrenza e con Spider-Man: Brand New Day, in arrivo il 29 luglio, come principale ostacolo estivo, il kolossal ha trascinato il mercato a 11.727.728 euro, ben oltre il 250% rispetto a sette giorni fa. Nel mondo ha aperto con 264,1 milioni di dollari, di cui 124,5 in Nord America: più del budget produttivo di 250 milioni, ma non ancora un pareggio, considerando le quote di esercenti e marketing. Nolan conferma il suo tocco da re Mida: non insegue soggetti facili, ma trasforma in evento prima il biopic sul padre della bomba atomica e ora un poema antico. Odisseo, reduce dalla guerra di Troia, affronta un viaggio interminabile tra dei, mostri e tentazioni per tornare a Itaca, dove lo attendono Penelope e Telemaco. Nolan comprime il poema in una marcia di ritorno dominata da tempo, colpa e identità: il risultato è grandioso nelle immagini e nella costruzione, meno capace di toccare davvero sul piano umano.

Intanto, in rete è partita la gara all'esegesi: commentatori improvvisati attribuiscono al film simboli e significati che il racconto non sembra sostenere, con esiti spesso forzati, quasi grotteschi, oltre le stesse intenzioni del regista e perfino di Omero.