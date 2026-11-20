Dopo l’annuncio di Robert Pattinson come interprete di James Bond, il mondo del cinema si prepara a una nuova era per l’agente segreto più famoso e celebrato del grande schermo. Con un nuovo 007 all’orizzonte, pronto ad entrare in azione, cresce inevitabilmente anche la curiosità intorno all’altro ruolo iconico della saga: chi sarà la prossima Bond Girl?

Gli esperti Sisal hanno individuato le attrici che potrebbero affiancare Pattinson e a guidare i pronostici, al momento, c’è Margaret Qualley, offerta a 4,00. L’attrice, protagonista di The Substance, ha già avuto modo di avvicinarsi all’universo di 007: durante la cerimonia degli Oscar 2025, è stata infatti tra le protagoniste di un tributo musicale dedicato alla saga, esibendosi in una coreografia sulle note della celebre colonna sonora. Chissà che questo non fosse già un possibile primo indizio o un cerchio che si chiude.

Ma attenzione a Florence Pugh e Anya Taylor-Joy, due attrici con cui Pattinson ha già lavorato sul set di Dune: Part Three, in uscita il prossimo mese al cinema. Pugh, proposta a 4,50, è ormai un volto consolidato delle grandi produzioni cinematografiche. L’attrice britannica ha già manifestato il proprio interesse per la saga di 007, arrivando a rivolgersi direttamente a Denis Villeneuve, regista del prossimo capitolo e anche della saga di Dune, per proporsi nel ruolo di una villain. Verrà ascoltata? Dall’altra parte, offerta a 5,00 su Sisal.it, c’è Taylor-Joy, tra le interpreti più apprezzate del panorama contemporaneo dopo aver conquistato il pubblico con ruoli da protagonista in La regina degli scacchi e Furiosa: A Mad Max Saga.

Anche la conduttrice britannica Maya Jama, dopo aver debuttato nella serie The Gentlemen, potrebbe ora puntare al ruolo di Bond Girl: possibilità offerta a 7,50. In lizza ci sono poi anche altre due ex compagne di set di Pattinson: Zendaya e Lupita Nyong’o, appaiate a 9,00. Che probabilità ci sono invece di vedere una Bond Girl tutta italiana? Praticamente quasi nulle. Ad oggi un possibile ingresso nel cast da protagonista per Sabrina Impacciatore o Matilda De Angelis è proposto a 75. Si sale addirittura a 200 per Jasmine Trinca.