Black Friday, occhio alle truffe: ecco come difendersi

Il Black Friday, uno degli eventi più attesi del mese di novembre per via degli sconti che lo contraddistinguono, è ai nastri di partenza. Per alcuni si tratta dell'occasione perfetta per fare degli affari in vista del prossimo Natale, puntando a beni che in genere non ci si sarebbe potuti permettere, per altri della possibilità di effettuare degli acquisti necessari che da troppo tempo si rimandavano per via delle difficoltà a rientrare nel proprio budget di spesa.

I numeri

Ma quali sono in generale le tendenze degli italiani in questo periodo dell'anno? Stando ai dati di un'indagine promossa dalla società di tecnologia finanziaria Revolut, basata sull'analisi di un campione di mille cittadini, la spesa media prevista è di 100 euro pro capite, con i nostri connazionali maggiormente intenzionati a effettuare acquisti utili e non superflui. La stima parla di un 71% di persone indirizzate su quella cifra, mentre solo l'8% non approfitterà degli sconti del Black Friday. La fascia di età più "spendacciona" è quella compresa tra 35 e 44 anni: l'11% di questi pensa di poter arrivare a spendere anche 500 euro.

Oltre alla maggioranza, che punta ad acquisti utili e indispensabili, c'è un 16% di persone che approfitta delle offerte per fare dei regali e risparmiare denaro, un 21% che compra oggetti di cui non ha realmente bisogno, godendosi l'idea di aver concluso un ottimo affare, e un 4% che si porta a casa beni a prezzi vantaggiosi per poi rivenderli successivamente a un costo maggiore.

Gli elettrodomestici sono i prodotti più gettonati (32%), seguiti dai vestiti (28%), dai prodotti tecnologici (25%), dai libri (18%) e dai cosmetici (15%). Quando si pensa di effettuare degli acquisti in rete primeggia Amazon (67%), che precede Ebay (23%), Zalando (12%) e Groupon (10%). Durante il Black Friday l'e-commerce è preferito dagli italiani (54%) rispetto ai negozi fisici (46%): la scelta è dettata da una maggiore comodità (62%), da una gamma superiore di offerte (48%) o dalla possibilità di confrontare i prezzi (51%).

I rischi

Acquisti online significa, tuttavia, incrementare la possibilità di incappare in raggiri di vario genere: il Black Friday è uno dei periodi migliori dell'anno per i cybercriminali, che prendono di mira i clienti dei più importanti siti di e-commerce, specie tramite attacchi via mail e phishing. Lo scopo è sempre quello di indurre gli utenti a cliccare su un link creato ad hoc che reindirizza sul portale fasullo di una nota azienda o di un marchio, magari anche ricreato a regola d'arte, e di riuscire a sottrarre loro dati sensibili. Solo lo scorso anno, secondo un report della polizia postale, le truffe del genere, circa 15mila, sono costate alle vittime complessivamente 115 milioni di euro.

Come difendersi

Con qualche accorgimento è possibile non incappare in raggiri e fregature, eccone alcuni suggeriti anche dal Codacons: