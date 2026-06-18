Bonus mamme lavoratrici, requisiti, importi e tempistiche: cosa c'è da sapere

Il bonus mamme lavoratrici torna nel 2026 con un importo riconosciuto dall'Inps alle beneficiarie più ricco rispetto al 2025: per ottenerlo è necessario avere almeno due figli e rispettare precisi limiti di reddito, ecco più in dettaglio come cambia la misura.

Rispetto al suo debutto nel 2024, quando fu introdotto come sgravio contributivo del 9,19% dello stipendio lordo annuo fino a un tetto massimo di 3mila euro, dal 2025 l'incentivo si è evoluto nella formula dell'accredito diretto sul conto corrente della percettrice, e così sarà riconfermato anche per quest'anno, pur essendo l'ammontare del bonifico bancario, come anticipato, più consistente per le lavoratrici che avranno diritto ad accedere alla misura.

Per poter ottenere il bonus, atteso per fine anno, sarà sufficiente inoltrare specifica istanza all'Inps in via telematica. La cifra spettante non è più legata ai contributi previdenziali versati, bensì al periodo di attività professionale svolto dalla mamma durante l'anno: il calcolo si baserà quindi esclusivamente sui mesi di lavoro durante i quali la lavoratrice dimostrerà di aver posseduto i requisiti richiesti, mentre l'accredito sarà liquidato in un'unica tranche al termine dell'anno.

Premettendo che chi percepisce già il precedente esonero contributivo per le madri lavoratrici non può richiedere questa nuova agevolazione, dal momento che pur cambiando la formula entrambe le tutele attingono dal medesimo fondo, i requisiti richiesti dall'Inps sono i seguenti:

Inquadramento professionale: dipendenti del settore pubblico o privato (con la sola esclusione del lavoro domestico come colf e badanti) oppure lavoratrici autonome regolarmente iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria o a una cassa professionale;

Due figli: il bonus spetta fino al compimento del decimo anno d'età del più piccolo;

Tre o più figli: il beneficio si estende fino al compimento del 18esimo d'età del figlio più piccolo;

Limite di reddito: la madre deve avere un reddito complessivo annuo da lavoro non superiore a 40mila euro, quindi non si considerano né il reddito familiare complessivo, né altri redditi del padre, né tantomeno introiti o benefici di altro genere (ad esempio pensioni, affitti o rendite finanziarie), incluso Assegno unico o detrazioni per figli a carico;

Nessun vincolo ISEE: la misura non richiede un indicatore ISEE, ma si basa esclusivamente sul reddito da lavoro.

Come detto, nel 2026 la quota sarà più alta. Se lo scorso anno il tetto era fissato a 40 euro mensili netti (per un massimo di 480 euro l'anno), nel 2026 si sale fino a 60 euro netti (per arrivare quindi fino a 720 euro annuali).