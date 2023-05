Carburanti, ecco dove conviene fare rifornimento

Ottime notizie per gli automobilisti che, dopo l’impennata pasquale, vedono scendere i prezzi del "fai da te" di benzina e diesel rispettivamente a 1,818 e 1,664 euro al litro. I dati, riportati Staffetta Quotidiana, indicano un calo dei prezzi e un trend favorevole per il portafoglio di chi deve fare rifornimento.

Lo studio

I dati riguardando le medie dei prezzi praticati che i gestori hanno comunicato all’Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico. Le rilevazioni sono state effettuate mercoledì 11 maggio alle ore 8 e prendono in considerazione circa 18 mila impianti. Le tabelle riportano prezzi in ribasso rispetto a quelli di pochi mesi fa.

I prezzi dei carburanti

La benzina al "servito" costa 1,956 euro al litro mentre il diesel è prezzato a 1,806 euro al litro. Per quanto riguarda il gpl, il prezzo "self" è di 0,766 mentre il "servito" è di 0,754. Il metano "fai da te" costa 1,559 euro al chilogrammo e 1,601 euro al chilogrammo il servito. Il prezzo del Gnl, invece, ammonta a 1,376 euro al chilogrammo per il self e 1,431 euro al chilogrammo per il servito.

Le cifre autostradali

Per quanto riguarda i prezzi dei carburanti sulle autostrade, dove vengono applicati incrementi importanti rispetto alle tariffe delle altre strade, la benzina self service costa 1,889 euro al litro, mentre il servito 2,145 euro al litro e il prezzo al litro del gasolio self service, invece, ammonta a 1,751 euro, la cifra del servito è di 2,019 euro al litro. Il Gpl costa 0,864 euro al litro, il metano 1,675 euro al chilogrammo e il Gnl 1,446 euro al chilogrammo.

Le compagnie più convenienti

Lo studio riporta anche i diversi marchi commerciali nei quali si può fare rifornimento. Il prezzo della benzina self e servito è particolarmente conveniente presso il marchio Tamoil dove le cifre ammontano rispettivamente a 1,798 e 1,887 euro al litro, anche il diesel è particolarmente conveniente, infatti il fai da te costa 1,644 euro al litro e il servito 1,740. Al secondo posto si posiziona Q8, il prezzo di benzina, self e servito, è di 1,814 e 1,994 euro al litro, mentre quello del diesel è di 1,660 nella formula fai da te e 1,844 euro al litro in quella del servito. Il terzo marchio più conveniente è Esso, la benzina self costa 1,820 euro al litro e 1,980 nella modalità servito, mentre il diesel costa 1,666 self e 1,828 nella formula del servito. Ip è penultimo in classifica per la convenienza, i prezzi della benzina, self e servito, ammontano a 1,822 e 2,000 euro al litro e il diesel costa 1,671 e 1,858 euro al litro. Eni è ultimo in classifica per convenienza, la benzina costa 1,825 euro al litro nella formula self e 2,032 euro al litro al servito mentre il diesel costa 1,670 al self e 1,879 euro al litro al servito.