Si è svolta questa mattina nella Sala Stampa di Regione Lombardia, la conferenza di presentazione della XIV edizione di In Farmacia per i Bambini, campagna nazionale promossa dalla Fondazione Francesca Rava insieme a KPMG, dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e alla raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti baby-care per i minori in povertà sanitaria, in Italia, negli ospedali pediatrici NPH Saint Damien di Haiti e della Bukovnian State Medical di Chernivtsi e a Gaza.

Dal 19 al 26 novembre 3.315 farmacie aderenti in tutta Italia saranno punti di raccolta e sensibilizzazione, grazie alla partecipazione di farmacisti e volontari. La XIV edizione coinvolge 6.630 volontari, 1.140 enti beneficiari, 124 aziende e 9 enti patrocinanti.

La campagna è realizzata con il sostegno di Federfarma, FOFI e Cosmofarma Exhibition ed ha ricevuto per 10 anni consecutivi la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cuore pulsante dell’iniziativa sono i farmacisti e la loro responsabilità sociale che, per 1 settimana, trasformano la propria farmacia in un punto di raccolta e sensibilizzazione, affiancati da una grande rete di cittadini, associazioni, aziende, Istituzioni e volontari.

Alla conferenza stampa, moderata da Chiara Bidoli, giornalista del Corriere della Sera, sono intervenuti Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava, Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, Emanuele Lollo, partner KPMG, Emanuela Ambreck, responsabile dei Progetti Sanitari, ed Elisabetta Strada, responsabile dei Progetti Italia della Fondazione. Tra le Istituzioni in divisa, da sempre al fianco della Fondazione Francesca Rava, presenti: Carmine Lapia, Capitano di Vascello della Marina Militare, il Generale di Brigata Luca Baione dell’Aeronautica Militare e Vito Berardi, Vice Presidente ANMI-Milano.

«Abbiamo voluto ospitare a Palazzo Lombardia la conferenza stampa della nuova edizione di “In Farmacia per i Bambini” per testimoniare il valore di un’iniziativa capace di consolidare un’alleanza tra istituzioni, terzo settore e cittadini volta a sostenere concretamente chi vive situazioni di fragilità. La povertà sanitaria è una condizione che colpisce anche i più piccoli e che non possiamo permetterci di ignorare. Garantire a ogni bambino l’accesso ai farmaci, ai prodotti per la cura e all’assistenza necessaria significa tutelare non solo la sua salute, ma anche i suoi diritti e le sue opportunità di crescita nell’interesse di tutta la comunità. Regione Lombardia sostiene con convinzione questo impegno, ringraziando la Fondazione Francesca Rava, le farmacie aderenti, i volontari e tutti coloro che, con generosità e sensibilità, contribuiscono a costruire una comunità più coesa e attenta ai bisogni dei bambini», ha dichiarato Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia.

«La povertà sanitaria è una realtà che riguarda tanti minori e famiglie e che richiede attenzione e risposte concrete. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa: farmacisti, volontari, aziende, istituzioni, associazioni ed enti beneficiari. È grazie a questa grande rete di solidarietà e alla responsabilità condivisa che possiamo raggiungere tanti bambini fragili e tradurre la sensibilizzazione in un aiuto concreto», ha dichiarato la Presidente Mariavittoria Rava.

«L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, l’associazione di chi presta o ha prestato servizio nella Marina Militare, vanta una lunga collaborazione con la Fondazione Francesca Rava. Da anni i propri soci, giovani e meno giovani, tutti volontari, presenziano in divisa sociale nelle farmacie per sensibilizzare gli utenti a voler acquistare e poi donare alla Fondazione farmaci, integratori e prodotti baby-care da destinare ai bambini in povertà sanitaria. Uno spaccato della vita di bordo, perché a bordo non ti puoi dimenticare di nessuno, perché si è tutti sulla stessa barca, perché dobbiamo fare rotta tutti insieme. Si chiama … fraternità marinaresca», ha affermato Vito Berardi, Vice Presidente ANMI-Milano in rappresentanza dell’Associazione ANMI Nazionale.

Un legame particolare con la storia dell’iniziativa è quello con Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia e madrina di In Farmacia per i Bambini. È stata proprio una sua intuizione a dare origine all’iniziativa, portando le farmacie a diventare protagoniste di un percorso nazionale di responsabilità sociale a favore dei minori in povertà sanitaria.

«La partecipazione a In Farmacia per i Bambini rappresenta per noi un impegno imprescindibile, perché questa raccolta benefica incarna l’essenza stessa della nostra missione di farmacisti. L’iniziativa richiama infatti l’attenzione sul valore fondamentale del diritto alla salute per tutti e, in particolare, per le persone più vulnerabili: i bambini. Inoltre, conoscere in anticipo l’ente a cui verranno assegnati i beni permette di consigliare i cittadini nella loro scelta affinché quanto raccolto risponda alle reali esigenze dei destinatari. Anche per questo, è davvero importante aderire e sostenere l’iniziativa. Desidero ringraziare le farmacie e i farmacisti per l’entusiasmo e il profondo senso di responsabilità con cui partecipano a questa iniziativa, così come i cittadini per la loro generosità. Insieme possiamo davvero lasciare un segno concreto nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie», ha dichiarato Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.

Storico sostenitore della Fondazione Francesca Rava, KPMG affianca In Farmacia per i bambini e condivide da anni l’impegno a favore dei bambini più vulnerabili. Dalla collaborazione tra la Fondazione e KPMG è nato nel 2008 anche ninna ho contro l’abbandono neonatale e l’infanticidio, patrocinato dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) e dalla Società Italiana di Pediatria (SIP), progetto nazionale sempre più attuale che ricorda il diritto più importante e imprescindibile, quello alla vita.

«La possibilità di ricevere le cure necessarie è fondamentale per la crescita di ogni bambino. Per questo il Network KPMG e la Fondazione KPMG Italia ETS rinnovano il proprio sostegno a In Farmacia, al fianco della Fondazione Rava. Il nostro impegno si affianca alla campagna informativa di Ninna Ho, che mira al contrasto dell’abbandono neonatale e dell’infanticidio. Una collaborazione con un partner importante nel panorama sanitario ed educativo che ci rende orgogliosi e ci permette di contribuire concretamente ai bisogni della comunità», ha dichiarato Emanuele Lollo, Partner KPMG.

Nel corso della conferenza stampa, Emanuela Ambreck ed Elisabetta Strada hanno illustrato i risultati dell’iniziativa e il suo impatto concreto sui territori, approfondendo rispettivamente i dati della raccolta e il ruolo degli enti beneficiari, realtà fondamentali per raggiungere i bambini e le famiglie in condizioni di fragilità.

A sostenere la campagna anche il Gruppo Armando Testa, che ha donato la creatività dello spot di sensibilizzazione 2026, con Martina Colombari, testimonial dell’iniziativa e volontaria della Fondazione Francesca Rava.

«Anche quest’anno, noi dell’Armando Testa siamo molto fieri e onorati di supportare, come succede da tanto tempo, la Fondazione Francesca Rava. Speriamo che questa collaborazione sia sempre così stimolante e insieme vogliamo continuare, con la nostra creatività, a indicare la direzione giusta per sostenere l’iniziativa “In farmacia per i bambini” e tutti i progetti futuri della Fondazione», ha dichiarato il Gruppo Armando Testa.

Dal 19 al 26 novembre tutti i cittadini sono invitati a partecipare, recandosi nella farmacia più vicina e donando farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici destinati ai bambini in condizioni di povertà sanitaria.

Per informazioni, per conoscere le farmacie aderenti e le modalità di partecipazione: In Farmacia per i Bambini.