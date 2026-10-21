Festa di Ognissanti: ecco come cambia la busta paga

Manca poco al mese di novembre che, come ogni anno, comincia con la festività di Ognissanti in onore di tutti i santi e i martiri della Chiesa. Alcune categorie di lavoratori dipendenti potrebbero avere una busta paga più “pesante” perché quest’anno il 1° novembre cadrà di domenica.

Quali sono gli aumenti

È bene ricordare che non c’è un importo che sia uguale per tutti i lavoratori. Infatti, la legge ordinaria non prevede compensi più elevati se Ognissanti cade di domenica ma tutto dipende dalle disposizioni contenute nel CCNL (Contratto collettivo nazionale di lavoro).

Chi lavora nel settore metalmeccanico, ad esempio, vedrà aumentare di un ventiseiesimo la sua retribuzione mensile fissa. Questa norma si trova nell’articolo 9 del contratto che contiene la festività di Ognissanti tra quelle riconosciute.

Chi opera nel Commercio, invece, dovrà calcolare la quota giornaliera della retribuzione di fatto: in parole povere, l’articolo 154 indica che si dovrà erogare al lavoratore “una somma pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto, in aggiunta alla retribuzione mensile”.

I lavoratori dell’Edilizia industria e cooperative sono regolati dall’accordo che è stato siglato nel lontano dicembre del 1954: viene infatti indicato il “divisore 25” per stabilire la quota giornaliera della retribuzione di fatto. Chi non lo sapesse, il divisore 25 è il numero convenzionale utilizzato per calcolare la quota giornaliera della retribuzione (dividendo lo stipendio mensile per 25).

Ma gli aumenti interessano anche colf e badanti a cui spetta una quota in più o il riposo di recupero. A disciplinare questo particolare aspetto è l’articolo 16 del CCNL: quando c’è una festività che coincide con la domenica, il lavoratore deve recuperare il riposo in un’altra giornata feriale oppure può percepire un ventiseiesimo in più dello stipendio mensile.

Novità sulla busta paga per il 4 novembre

Molti non sanno che il 4 novembre è la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. La celebrazione, che solitamente è fissata alla prima domenica del mese, quest’anno cade logicamente il 1° novembre, nel giorno di Ognissanti. Per l’aspetto puramente economico, alcuni contratti collettivi hanno ancora una maggiorazione per questo tipo di festività: si tratta dei lavoratori del CCNL Metalmeccanica Industria e dei lavoratori CCNl del Terziario Confcommercio che possono usufruire di uno specifico trattamento quando si parla di domenica.