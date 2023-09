Giovani e precari, ecco quali sono gli aiuti economici del governo

L’Italia scommette sui giovani. Sono diversi gli incentivi economici previsti fino al 31 dicembre 2023: dal bonus asili nido agli aiuti per le spese di acquisto e del mutuo della prima casa, ecco alcune delle misure rinnovate o messe a disposizione dall’esecutivo per agevolare i ragazzi che vivono in Italia.

Bonus Cultura

Il Bonus Cultura, conosciuto anche come "bonus 18 anni", si è evoluto nel tempo. Infatti fino a dicembre 2023 questa misura resterà sotto forma di aiuto economico del valore di 500 euro e distribuito da 18app, verrà poi sostituita da due carte cumulabili tra loro. L’incentivo sarà richiedibile tramite SPID o CIE. Si tratta della Carta Cultura, un voucher per ragazzi appartenenti a famiglie con ISEE inferiore a 35mila euro e la Carta del Merito, che può essere cumulata con la prima citata, consiste nell’erogazione di 500 euro per studentesse e studenti di massimo 19 anni residenti in Italia che conseguono un voto di maturità pari a 100.

Bonus affitto under 31

Il bonus affitto dedicato agli under 31 comprende una detrazione del 20% sul canone di locazione per un immobile o per una sua porzione, come può essere una sola stanza, è accessibile a ragazze e ragazzi dai 20 ai 31 anni su una spesa massima di 2mila euro per i primi quattro anni di contratto. Il limite di reddito è di 15.493,71 euro, nel caso venisse superata questa soglia i giovani non potranno usufruire della misura.

Acquisto prima casa

In merito agli incentivi a disposizione delle giovani coppie c’è un bonus per l’acquisto di una prima casa destinato agli Under 36. La misura è valida anche per i single, è però richiesto che i beneficiari abbiano compiuto il trentaseiesimo anno d’età, inoltre l’ultimo valore ISEE dichiarato dal nucleo familiare non deve superare la soglia di 40mila euro e non si può godere di diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione su altre pertinenze. Infine non si dev’essere in possesso di altri immobili il cui acquisto è stato realizzato con l’aiuto dello stesso bonus prima casa. In merito agli incentivi si risulta esenti dalle imposte ipotecarie, catastali e di registro, il credito d’imposta pari all’Iva versata in relazione all’acquisto viene calcolato con aliquota nella misura del 4%. Infine vi è l’esenzione dall’imposta sostitutiva quando si domanda un finanziamento per realizzare nuove costruzioni e interventi di ristrutturazione ordinaria su immobili di destinazione d’uso abitativa. La scadenza per inoltrare la richiesta è il 31 dicembre 2023.

Bonus asili nido

Il bonus asili nido è un aiuto economico per il versamento di un massimo di 11 rette mensili per la frequentazione dei propri figli in asili nido pubblici o privati oppure per l’assistenza domiciliare rivolta a bimbi con gravi patologie croniche fino ai tre anni. La misura viene erogata dall’Inps e l’importo varia in base a all’ISEE dichiarato dalla famiglia che ha il bambino a carico. Se l’ISEE è fino a 25mila euro allora la quota annuale erogabile arriva ai 3mila euro, se è tra i 25mila e i 40mila euro: il budget annuo massimo è di 2.500 euro, mentre se supera i 40mila euro l’importo erogabile è fino a 1.500 euro.