Lavorare in Svizzera conviene ancora? Stipendi fino al 200% più alti rispetto all'Italia. Ecco le figure più richieste

Per molti lavoratori delle province di confine, la Svizzera continua a rappresentare una delle destinazioni professionali più interessanti. Nonostante i cambiamenti normativi degli ultimi anni e le nuove regole fiscali introdotte tra Roma e Berna, gli stipendi offerti dalle aziende ticinesi restano nettamente superiori rispetto a quelli percepiti in Italia. Anche nel 2026 il Canton Ticino conferma infatti la propria capacità di attrarre personale qualificato proveniente dalle vicine province lombarde e piemontesi, grazie a retribuzioni che in numerosi settori risultano difficilmente raggiungibili oltreconfine. A confermarlo sono le più recenti analisi dedicate al mercato del lavoro transfrontaliero, che continuano a evidenziare un ampio divario salariale tra i due Paesi.

Lo studio che confronta 24 settori economici

Per comprendere meglio le differenze retributive, il portale specializzato frontaliereticino.ch ha messo a confronto gli stipendi mediani di 24 differenti comparti economici presenti nel Canton Ticino e nelle province italiane di Como, Varese e Verbano-Cusio-Ossola. L'analisi è stata elaborata utilizzando dati ufficiali provenienti dall'Ufficio federale di statistica svizzero (UST) e dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), offrendo una panoramica dettagliata dell'attuale situazione occupazionale lungo il confine. Il risultato conferma una tendenza consolidata da anni; in quasi tutti i settori osservati, lavorare in Svizzera garantisce retribuzioni significativamente più elevate rispetto all'Italia.

Finanza, tecnologia e farmaceutica guidano la classifica

Tra gli ambiti che assicurano i maggiori vantaggi economici spiccano il settore finanziario, quello informatico e l'industria farmaceutica. Si tratta di comparti che richiedono competenze altamente specializzate e nei quali il mercato ticinese continua a offrire condizioni economiche particolarmente vantaggiose. In molti casi gli stipendi risultano superiori di almeno il 160% rispetto a quelli riconosciuti ai lavoratori italiani che svolgono mansioni analoghe. Le differenze più marcate emergono soprattutto nel settore farmaceutico e in quello ingegneristico, dove gli incrementi salariali possono arrivare fino al 200%. Numeri che spiegano perché molti professionisti continuino a guardare con interesse alle opportunità offerte dal mercato elvetico.

Lo stipendio più alto non è tutto: cosa bisogna considerare

Quando si confrontano le retribuzioni italiane e svizzere, però, è necessario tenere conto di diversi fattori che incidono sul reddito effettivamente disponibile. Il sistema fiscale, i contributi previdenziali, l'assicurazione sanitaria e le spese quotidiane legate agli spostamenti rappresentano infatti elementi che riducono il vantaggio iniziale garantito dalle buste paga svizzere. Per chi lavora come frontaliere, inoltre, il costo dei trasporti e il tempo trascorso ogni giorno negli spostamenti possono incidere significativamente sulla qualità della vita. Nonostante queste variabili, il saldo finale continua a risultare positivo per una larga parte dei lavoratori, che riescono comunque a beneficiare di un potere d'acquisto superiore rispetto a quello ottenibile con impieghi equivalenti in Italia.

Le professioni più richieste dalle aziende ticinesi

Oltre agli stipendi, a rendere attrattivo il mercato svizzero è anche la forte domanda di personale qualificato. La sanità continua a essere uno dei comparti più dinamici. Ospedali e strutture sanitarie cercano con continuità infermieri, tecnici e operatori specializzati, figure professionali sempre più difficili da reperire. Ottime opportunità arrivano anche dal settore finanziario, dalla consulenza aziendale e dal mondo della tecnologia. Cresce infatti la richiesta di sviluppatori software, esperti di cybersicurezza, professionisti dell'innovazione digitale e specialisti in grado di accompagnare la trasformazione tecnologica delle imprese.

Un'economia che cambia volto

La crescente domanda di professionisti qualificati riflette anche il profondo cambiamento che sta attraversando l'economia ticinese. Negli ultimi anni il territorio si è progressivamente allontanato da un modello basato prevalentemente sulle attività manifatturiere tradizionali, orientandosi sempre più verso servizi avanzati, innovazione e professioni ad alto valore aggiunto. Questa trasformazione sta modificando il mercato del lavoro locale e creando nuove opportunità soprattutto per chi possiede competenze tecniche e specialistiche.

Le nuove regole fiscali cambiano gli equilibri

Se gli stipendi restano uno dei principali punti di forza del mercato svizzero, le recenti modifiche normative stanno però influenzando le scelte di molti lavoratori. Gli accordi fiscali introdotti negli ultimi anni tra Italia e Svizzera hanno infatti modificato il quadro che disciplina il lavoro frontaliero, spingendo molti professionisti a rivalutare la convenienza economica del pendolarismo quotidiano. Secondo diversi osservatori, questo cambiamento potrebbe produrre effetti significativi nel medio periodo.

Sempre più persone valutano il trasferimento

Tra le possibili conseguenze delle nuove norme c'è una progressiva diminuzione dei frontalieri tradizionali e un aumento di lavoratori che decidono di trasferire direttamente la propria residenza in Svizzera. Per chi possiede qualifiche professionali molto richieste e prospettive di carriera solide, vivere oltreconfine potrebbe infatti rappresentare una soluzione capace di massimizzare i benefici economici offerti dal mercato del lavoro elvetico.

Un divario che continua a fare la differenza

Nonostante tasse, costi di vita e nuove regole fiscali abbiano ridotto parte del vantaggio rispetto al passato, la Svizzera continua a offrire retribuzioni nettamente superiori a quelle italiane.

Con differenze che in alcuni settori arrivano fino al 200%, il Canton Ticino resta una delle mete professionali più ambite per migliaia di lavoratori italiani, confermando una tendenza che, almeno per il momento, non sembra