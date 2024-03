Bonus colonnine, ritorna lo sportello per le imprese

Torna lo sportello “bonus colonnine per imprese e professionisti”, la misura prevede un’agevolazione per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha parlato di “nuove opportunità di crescita per il settore”. Attualmente sono ancora disponibili oltre 70 milioni di euro su 87,5 milioni di euro stanziati inizialmente. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla misura.

Lo sportello

Lo strumento, come comunicato dal Ministro Pichetto Fratin, resterà attivo per almeno altri tre mesi, per consentire al maggior numero possibile di possibili beneficiari di sfruttare il contributo economico. “Dopo la prima apertura dello sportello, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro", ha detto il titolare Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica che ha proseguito: “Con la riapertura dello sportello vogliamo dare nuove opportunità di sviluppo della mobilità elettrica nel Paese, sostenuta in modo consistente dal Pnrr e centrale per raggiungere gli obiettivi del Pniec”. Ricordiamo che il Pniec, il Piano Nazionale Integrato per l'energia e il clima, fissa gli obiettivi nazionali al 2030 su efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO2, come anche quelli in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile.

Come funziona la misura

Le agevolazioni riguardano imprese di qualsiasi dimensione su tutto il territorio nazionale e i singoli professionisti. L’importo rimborsato è pari al 40% delle spese ammissibili sostenute dopo il 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica. Le uscite economiche possono essere inerenti all'acquisto e alla messa in opera di infrastrutture di ricarica, incluse le spese di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Il finanziamento si estende a coprire le spese relative all'acquisto e all'installazione fino al 10% del costo complessivo. Questo include non solo le spese dirette, ma anche quelle connesse alla connessione alla rete elettrica, così come i costi di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.