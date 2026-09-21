Medici, 380 euro in più per chi subisce aggressioni: la novità in contratto

Sono troppe le aggressioni che i camici bianchi hanno subìto nel tempo ma la piaga è presente tutt’ora e di stretta attualità. Oltre a tutte le tutele del caso, la bozza del nuovo contratto per il triennio 2025-2027 prevede 380 euro lordi in più in busta paga ma anche 30 giorni di ferie supplementari.

La richiesta

È questa la parte principale del contenuto che, nelle prossime ore, l’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) presenterà ai sindacati. “Domani capiremo a che punto siamo e potremo verificare concretamente se ci sono le condizioni per arrivare alla chiusura del contratto”, dichiara al Messaggero Antonio Naddeo, presidente Aran.

L’aumento economico intende valorizzare, al massimo, il ruolo di dirigenti e medici in un contesto che troppo spesso vede mancanza di personale e strutture ospedaliere che, spesso, devono gestire pressioni molto elevate. Secondo alcune indiscrezioni sembra che possano esserci anche altre indennità per il personale medico che opera nei reparti più a rischio tra i quali figurano psichiatrica, guardia medica e pronto soccorso.

Ferie aggiuntive e tutela psicologica

Oltre all’aspetto economico, il quotidiano fa sapere che tra le principali novità che saranno in vigore dopo la firma dell’accordo figurano il patrocinio legale, ovvero l’assistenza e la difesa tecnica che un avvocato garantisce a un cliente durante un procedimento giudiziario o stragiudiziale, e l’obbligo di un supporto psicologico se si viene aggrediti. Come detto, un’altra delle importanti novità riguarda i 30 giorni in più di ferie affinché ci possa essere il recupero massimo e ottimale prima di tornare a lavoro.

Nella bozza del contratto figurano anche tematiche che toccano gli incarichi professionali con tempistiche certe. Spesso, infatti, numerosi medici rimangono per molto tempo senza il dovuto riconoscimento con l’esperienza maturata nel corso degli anni. Per questa ragione, dovrebbero esserci nuovi scatti compresi fra 3 e 5 anni.