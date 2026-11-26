Da gennaio le pensioni salgono del 3,2%, più del doppio dell’1,4% riconosciuto quest’anno. La percentuale è fissata dal decreto Economia-Lavoro firmato il 13 novembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24. L’Inps la applicherà dalla rata di gennaio. Il dato è provvisorio: l’anno prossimo, con i numeri definitivi di fine 2026, potrà essere corretto con un conguaglio. Visto l’andamento dei prezzi in autunno, è più probabile che la correzione sia al rialzo.

La legge di Bilancio 2027 lascia l’adeguamento pieno all’inflazione per tutti gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo, cioè fino a 2.447,40 euro lordi al mese. Chi prende 2.000 euro lordi avrà 64 euro in più al mese, pari a 832 euro lordi l’anno su tredici mensilità. Questi assegni non toccano lo sconto Irpef, che parte da redditi più alti. Ma recuperano per intero il potere d’acquisto, senza alcun taglio.

Le fasce sopra quattro volte il minimo

Sopra quella soglia la manovra prevede sei fasce in tutto. La quota di inflazione recuperata scende man mano che l’assegno cresce, e vale per l’intera pensione, non più per scaglioni. Tra quattro e cinque volte il minimo (fino a 3.059,25 euro) si recupera l’85% dell’indice, cioè il 2,72%. Una pensione da 2.500 euro lordi sale quindi di 68 euro al mese, 884 euro l’anno. Una da 3.000 euro sale di 81,60 euro al mese, oltre mille euro lordi l’anno.

Più in alto le percentuali scendono ancora: 1,696% fino a sei volte il minimo, 1,504% fino a otto, 1,184% fino a dieci e 1,024% oltre. Anche qui gli aumenti restano: 4.000 euro lordi diventano 60,16 euro in più al mese, 4.500 euro ne prendono 67,68, 5.000 euro 59,20.

Lo sconto Irpef fino a 500 euro

Agli aumenti si aggiunge il taglio dell’Irpef. Per il 2027 la manovra allarga il secondo scaglione: l’aliquota del 33%, oggi applicata ai redditi tra 28mila e 50mila euro, varrà fino a 55mila euro. Sulla parte di reddito tra 50mila e 55mila euro l’aliquota passa quindi dal 43 al 33%. Il risparmio è di 100 euro per ogni mille euro di reddito sopra i 50mila, fino a un massimo di 500 euro l’anno. Secondo le stime dell’Istat ne beneficiano circa 3,7 milioni di contribuenti. Tra loro ci sono anche molti pensionati, perché conta il reddito complessivo e non il singolo assegno.

Gli esempi lo mostrano bene. Con una pensione da 4.000 euro lordi al mese, cioè 52mila euro l’anno, alla rivalutazione di 782 euro lordi si aggiungono 200 euro di Irpef in meno. A 4.500 euro (58.500 euro l’anno) il risparmio fiscale è già al massimo: 500 euro, oltre agli 880 euro circa di rivalutazione. A 5.000 euro gli aumenti lordi sono di quasi 770 euro, e anche qui si aggiungono 500 euro di sconto.

La partita in Parlamento sulle pensioni medie

Resta da sistemare la fascia intermedia. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha segnalato che per i redditi tra 40mila e 50mila euro l’anno il saldo tra rivalutazione ridotta e taglio fiscale è meno favorevole. Questi pensionati hanno infatti un assegno sopra quattro volte il minimo, ma non arrivano alla soglia da cui scatta lo sconto Irpef.

Il governo sta lavorando proprio su questo punto. Al question time alla Camera, il ministro del Lavoro Marina Calderone ha spiegato che l’esecutivo sta «lavorando in sinergia con il Parlamento per estendere la fascia con la tutela massima». Allargarla alle «pensioni medie rappresenta una priorità di questo governo», ha aggiunto.

Tra le proposte di modifica c’è quella di portare la rivalutazione piena fino a cinque volte il minimo, cioè fino a 3.059,25 euro lordi. Il beneficio sarebbe concreto. Una pensione da 2.500 euro avrebbe 80 euro al mese invece di 68, cioè 156 euro in più l’anno. Una da 3.000 euro avrebbe 96 euro al mese, circa 187 euro in più l’anno rispetto al testo attuale.

Che cosa arriverà davvero sul conto

Gli importi indicati sono lordi. L’aumento netto dipenderà dalle detrazioni, dalle addizionali regionali e comunali e da eventuali altri redditi. Il quadro di fondo però è già chiaro. Il 3,2% pieno protegge gli assegni fino a 2.447 euro lordi. Lo sconto Irpef alleggerisce le tasse sopra i 50mila euro. E la trattativa in corso in Parlamento può allargare la fascia protetta per intero anche alle pensioni medie.