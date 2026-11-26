Il 2027 si apre con un doppio aggiornamento per i lavoratori che assistono un familiare in condizione di disabilità grave. Da un lato, il consueto meccanismo di rivalutazione annuale legata all’andamento dei prezzi al consumo spinge verso l’alto i massimali economici riconosciuti dall’INPS per il congedo straordinario retribuito. Dall’altro, il 1° gennaio 2027 segna una data spartiacque sul fronte burocratico: l’estensione su scala nazionale della Riforma della Disabilità.

Mentre la durata complessiva del congedo biennale resta ferma al limite massimo di 24 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, i tetti di spesa fissati per coprire l’assenza dal lavoro subiscono un ritocco al rialzo, offrendo un margine di tutela maggiore soprattutto a chi percepisce stipendi medio-alti.

Il confronto 2026/2027

Per comprendere l’entità dell’aggiornamento occorre partire dai parametri fissati per il 2026 (Circolare INPS n. 6/2026), anno in cui il tetto massimo complessivo, che somma l’indennità economica netta a carico dell’Istituto e la relativa contribuzione figurativa, è stato stabilito in 57.836,96 euro.

Applicando l’indice di rivalutazione, stimato al 3,2%, la soglia complessiva per il 2027 sale fino a quota 59.687,74 euro. Di conseguenza, l’assegno massimo erogabile al lavoratore raggiunge i 44.877,55 euro annui, che diventeranno definitivi con la consueta circolare INPS di inizio anno. Così cambiano le cifre:

1. Massimali dell’assegno erogato al lavoratore (indennità economica):

Limite annuale: nel 2027 si potranno ricevere fino a 44.877,55 euro (rispetto al tetto di 43.486,00 euro applicato nel 2026);

Limite giornaliero: la quota massima per singolo giorno di congedo raggiunge i 122,95 euro (in crescita rispetto ai 119,14 euro dell’anno precedente).

2. Massimali validi ai fini della pensione (retribuzione figurativa):

Copertura su base annua: il valore massimo accreditabile sale a 44.877,55 euro (contro i 43.486,00 euro del 2026);

Copertura su base settimanale: il tetto viene aggiornato a 863,03 euro (rispetto agli 836,27 euro precedenti);

Copertura su base giornaliera: l’importo massimo riconoscibile tocca i 122,95 euro (in aumento dai 119,14 euro del 2026).

3. Tetto di spesa globale (somma di indennità e contributi figurativi):

Soglia complessiva annua: l’importo totale massimo a carico dell’INPS passa dai 57.836,96 euro del 2026 ai 59.687,74 euro stimati per il 2027.

A chi spetta e perché non tutti vedranno salire l’assegno

L’innalzamento delle soglie INPS non si traduce in un aumento generalizzato per tutti i caregiver. L’importo del congedo straordinario, infatti, non è una somma fissa, ma viene calcolato sulla base dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore nel mese precedente l’inizio dell’assenza.

Questo significa che:

Chi ha uno stipendio inferiore ai vecchi massimali (sotto i 43.486 euro lordi annui) continuerà a ricevere esattamente il 100% della propria retribuzione base , senza alcuna variazione rispetto al 2026;

, senza alcuna variazione rispetto al 2026; Chi percepisce redditi medio-alti (oltre i 43.486 euro annui) trarrà un vantaggio concreto dall’aggiornamento, poiché il nuovo tetto permette di recuperare una quota maggiore dello stipendio reale che prima veniva tagliata dal limite massimo.

Restano invariati i requisiti soggettivi per accedere al beneficio (disciplinato dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001): il congedo è riservato ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che assistono un familiare con disabilità grave, rispettando il rigido ordine di priorità familiare (coniuge o parte dell’unione civile convivente, genitori, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi, parenti o affini entro il terzo grado conviventi).

Cosa accade alle buste paga durante l’assenza

L’aggiornamento dei valori economici non modifica il trattamento giuridico del rapporto di lavoro nei mesi di sospensione dell’attività. Chi richiede il congedo straordinario deve tenere presenti tre regole fondamentali:

Stop a ferie e TFR : i giorni di congedo non sono utili ai fini della maturazione delle ferie annuali, né concorrono al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR);

: i giorni di congedo non sono utili ai fini della maturazione delle ferie annuali, né concorrono al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR); Tredicesima già inclusa : l’indennità erogata dall’INPS viene determinata prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative dello stipendio (sono quindi esclusi straordinari, premi di produzione e indennità variabili) e incorpora già i ratei della tredicesima, ed eventuale quattordicesima, mensilità. A fine anno, pertanto, il lavoratore non riceverà una mensilità aggiuntiva separata per i mesi trascorsi in congedo;

: l’indennità erogata dall’INPS viene determinata prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative dello stipendio (sono quindi esclusi straordinari, premi di produzione e indennità variabili) e incorpora già i ratei della tredicesima, ed eventuale quattordicesima, mensilità. A fine anno, pertanto, il lavoratore non riceverà una mensilità aggiuntiva separata per i mesi trascorsi in congedo; Tutela pensionistica: l’intero periodo di assenza è coperto da contribuzione figurativa valida sia per il diritto sia per la misura della pensione, entro i nuovi limiti annui e settimanali aggiornati per il 2027.

Il contesto 2027: l’arrivo del verbale unico INPS

L’aggiornamento degli importi si inserisce in un anno cruciale per la normativa sull’assistenza. Dal 1° gennaio 2027, infatti, entra pienamente a regime su tutto il territorio italiano la riforma prevista dal D.Lgs. 62/2024.

Per le nuove domande di accertamento presentate dal 2027, l’INPS diventa l’unico soggetto titolare della valutazione di base, superando il doppio passaggio tra commissioni ASL e Istituto previdenziale. Cambia anche il lessico normativo: la vecchia dicitura di “handicap grave” (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) viene progressivamente sostituita dalla valutazione bio-psico-sociale che individua la necessità di sostegno intensivo, requisito che diventerà la chiave di accesso per ottenere sia i permessi mensili sia il congedo straordinario retribuito: permangono, senza necessità di nuove visite, tutti i diritti già acquisiti con i verbali rilasciati entro il 31 dicembre 2026.