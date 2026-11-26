Per le famiglie italiane il 2027 si aprirà con un ritocco verso l’alto dell’Assegno unico e universale. Il decreto firmato di concerto dai ministeri dell’Economia e del Lavoro, approdato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce infatti una rivalutazione del 3,2%: una percentuale più generosa rispetto alle stime preliminari (ferme al 2,9%) e decisamente superiore al +1,4% applicato nel 2026.

Il meccanismo di adeguamento agisce su un doppio binario: da un lato ritocca al rialzo gli assegni mensili e le relative maggiorazioni, dall’altro aggiorna gli scaglioni Isee, ampliando la platea di chi può accedere alle somme più alte o evitando che un lieve aumento dell’indicatore faccia scivolare il nucleo in una fascia meno conveniente.

Nuovi scaglioni Isee: si allarga la fascia massima

L’aggiornamento dei parametri economici sposta in avanti i paletti per il calcolo del beneficio:

Soglia per l’importo pieno : sale da 17.468,51 a 18.027,50 euro. Chi si colloca entro questo tetto riceverà il massimo previsto;

: sale da 17.468,51 a 18.027,50 euro. Chi si colloca entro questo tetto riceverà il massimo previsto; Soglia per l’importo minimo: passa da 46.582,71 a 48.073,36 euro. Oltre questo limite, o in assenza di una Dsu valida, viene erogata la quota base ridotta.

La mappa degli importi base e delle maggiorazioni

L’incremento del 3,2% coinvolge tutte le tipologie di beneficiari, dai figli minorenni ai giovani adulti tra i 18 e i 20 anni, fino ai nuclei con figli con disabilità.

1. Quota base mensile (confronto 2026-2027):

Figlio minorenne (importo massimo): passa da 203,80 euro a 210,30 euro al mese (+6,50 euro mensili);

Figlio minorenne (importo minimo): passa da 58,30 euro a 60,20 euro al mese (+1,90 euro mensili);

Figlio 18-20 anni (importo massimo): passa da 99,10 euro a 102,30 euro al mese (+3,20 euro mensili);

Figlio 18-20 anni (importo minimo): passa da 29,10 euro a 30,00 euro al mese (+0,90 euro mensili);

Figlio con disabilità (importo massimo): passa da 203,80 euro a 210,30 euro al mese (+6,50 euro mensili);

Figlio con disabilità (importo minimo): passa da 58,30 euro a 60,20 euro al mese (+1,90 euro mensili).

2. Maggiorazioni mensili aggiornate:

Under 21 non autosufficiente: sale da 122,30 euro a 126,20 euro al mese (+3,90 euro mensili);

Under 21 con disabilità grave: sale da 110,60 euro a 114,10 euro al mese (+3,50 euro mensili);

Under 21 con disabilità media: sale da 99,10 euro a 102,30 euro al mese (+3,20 euro mensili);

Dal terzo figlio in poi (valore massimo): sale da 99,10 euro a 102,30 euro al mese (+3,20 euro mensili);

Entrambi genitori lavoratori (valore massimo): sale da 34,90 euro a 36,00 euro al mese (+1,10 euro mensili);

Madre under 21 (importo fisso): sale da 23,30 euro a 24,00 euro al mese (+0,70 euro mensili).

Le maggiorazioni per i figli successivi al secondo e per il secondo percettore di reddito sono modulabili e calano in modo proporzionale e progressivo con l’aumento dell’Isee: la maggiorazione per le madri sotto i 21 anni è invece uguale per tutti.

Quanto si guadagna in un anno: le simulazioni

È possibile cercare di ricostruire le situazioni che potrebbero venirsi a creare a seconda della composizione del nucleo familiare.

1. Famiglia con un figlio minorenne:

Con l’Isee al di sotto della prima soglia, l’assegno sale di 6,50 euro al mese, traducendosi in 78 euro aggiuntivi nell’arco di dodici mensilità (da 203,80 a 210,30 euro). Nella fascia massima di reddito, invece, il guadagno è di 1,90 euro mensili, pari a 22,80 euro l’anno (da 58,30 a 60,20 euro).

Il beneficio reale può però risultare ancora più marcato grazie allo slittamento degli scaglioni. Prendiamo una famiglia con un figlio minorenne e un Isee di 25.000 euro: nel 2026 percepiva 166,00 euro al mese (fascia 24.921,75 – 25.038,20 euro), mentre nel 2027 salirà a 174,90 euro mensili (fascia 24.998,14 – 25.118,32 euro), con un saldo positivo di 8,90 euro al mese (106,80 euro su base annua).

2. Famiglia con due figli minorenni:

Con due figli a carico, gli aumenti della quota ordinaria raddoppiano:

Fascia Isee minima : l’assegno mensile passa da 407,60 a 420,60 euro (+13 euro al mese), garantendo 156 euro in più a fine anno;

: l’assegno mensile passa da 407,60 a 420,60 euro (+13 euro al mese), garantendo 156 euro in più a fine anno; Fascia Isee massima: l’erogazione sale da 116,60 a 120,40 euro (+3,80 euro al mese), per un totale di 45,60 euro annui.

3. Famiglie numerose (tre figli minorenni):

Per chi ha tre figli under 18 nella fascia Isee più tutelata, l’adeguamento somma il ritocco sulle tre quote base e quello sulla maggiorazione per il terzo figlio. Si passa così dai 710,50 euro mensili del 2026 (203,80 euro × 3 + 99,10 euro) ai 733,20 euro del 2027 (210,30 euro × 3 + 102,30 euro). L’incremento netto è di 22,70 euro ogni mese, ovvero 272,40 euro in dodici mesi.

4. Figli maggiorenni (18-20 anni):

Per i giovani tra i 18 e i 20 anni, che mantengono i requisiti di studio, tirocinio, servizio civile o disoccupazione, l’aumento oscilla tra i 10,80 euro annui della fascia minima (da 29,10 a 30 euro/mese) e i 38,40 euro della fascia massima (da 99,10 a 102,30 euro/mese). Con due figli maggiorenni a carico nella fascia più bassa di Isee, il guadagno sale a 76,80 euro l’anno (+6,40 euro/mese).

5. Nuclei con figli con disabilità:

Per i figli con disabilità (senza limiti d’età se maggiorenni) la quota base replica quella dei minorenni, a cui si somma la maggiorazione dedicata agli under 21:

Disabilità grave : con Isee nella prima fascia, l’assegno complessivo sale da 314,40 a 324,40 euro al mese (210,30 euro base + 114,10 euro maggiorazione), segnando un +10 euro mensili pari a 120 euro l’anno. Nella fascia minima si passa da 168,90 a 174,30 euro (+5,40 euro/mese, ovvero 64,80 euro l’anno);

: con Isee nella prima fascia, l’assegno complessivo sale da 314,40 a 324,40 euro al mese (210,30 euro base + 114,10 euro maggiorazione), segnando un +10 euro mensili pari a 120 euro l’anno. Nella fascia minima si passa da 168,90 a 174,30 euro (+5,40 euro/mese, ovvero 64,80 euro l’anno); Disabilità media: nella fascia più favorevole il totale cresce da 302,90 a 312,60 euro al mese (210,30 euro + 102,30 euro), con un vantaggio di 9,70 euro mensili e 116,40 euro annui. Nella fascia alta di reddito si sale invece da 157,40 a 162,50 euro (+5,10 euro/mese, pari a 61,20 euro l’anno).

6. Bonus giovani madri e secondo percettore:

Completano il quadro gli adeguamenti sulle maggiorazioni accessorie:

Madre under 21 : passa da 23,30 a 24 euro mensili (+0,70 euro/mese), portando 8,40 euro in più nell’anno a prescindere dall’Isee;

: passa da 23,30 a 24 euro mensili (+0,70 euro/mese), portando 8,40 euro in più nell’anno a prescindere dall’Isee; Genitori entrambi lavoratori: il tetto massimo sale da 34,90 a 36 euro al mese (+1,10 euro/mese), pari a 13,20 euro annui nella prima fascia Isee.

Le tempistiche

Sebbene la rivalutazione del 3,2% decorra ufficialmente dal 1° gennaio 2027, l’adeguamento effettivo sui conti delle famiglie seguirà con ogni probabilità la tabella di marcia adottata dall’Inps nelle ultime annualità:

Gennaio 2027 : la prima mensilità dell’anno viene erogata ancora sulla base delle tabelle 2026;

: la prima mensilità dell’anno viene erogata ancora sulla base delle tabelle 2026; Febbraio 2027 : l’Istituto inizia a liquidare gli assegni aggiornati con i nuovi importi maggiorati;

: l’Istituto inizia a liquidare gli assegni aggiornati con i nuovi importi maggiorati; Marzo 2027: come già avvenuto nel 2025 e nel 2026, viene solitamente corrisposto il conguaglio per recuperare gli arretrati della mensilità di gennaio (salvo anticipo a febbraio come accaduto invece nel 2024).

Per la conferma definitiva delle date di accredito occorrerà attendere la consueta circolare operativa dell’Inps di inizio anno.