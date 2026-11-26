La rete dei controlli elettronici sulla viabilità si amplia grazie alla tecnologia. Un esempio lampante arriva da Venaria Reale (Torino) dove saranno presto installati due nuovi semafori muniti di telecamera (Photored). L’entrata in funzione è fissata per il primo dicembre 2026 e interesserà un punto preciso della città: l’intersezione tra corso Garibaldi e la Tangenziale.

I photored rileveranno automaticamente i veicoli che attraversano l’incrocio quando il segnale luminoso indica l’alt. Si tratta di dispositivi ormai adottati dai Comuni italiani, e col tempo questa modalità di controllo viene ampliata. Per chi non rispetterà il rosso, le conseguenze potrebbero essere particolarmente pesanti.

Le sanzioni per chi passa con il rosso

Il mancato rispetto delle indicazioni semaforiche rientra tra le violazioni disciplinate dall’articolo 146 del Codice della Strada. Le conseguenze non riguardano soltanto il pagamento di una sanzione economica, ma anche il punteggio della patente. Nel dettaglio, chi viene sorpreso a superare un incrocio con il semaforo rosso rischia una multa da 167 a 665 euro e la decurtazione di 6 punti dalla patente (per i neopatentati, la decurtazione dei punti è doppia e si sale a 12).

Come se ciò non bastasse, è importante ricordare che se il passaggio con il rosso avviene durante la fascia notturna (22.00-7.00), la sanzione aumenta di un terzo.

Più photored

La scelta dei Comuni di adottare questi dispositivi è motivata dalla necessità di evitare incidenti, spesso purtroppo mortali. Attraversare con il semaforo rosso mette a rischio la vita di chi commette l’infrazione, ma anche degli altri automobilisti, a cui si aggiungono pedoni e ciclisti.

Una volta installati, i photored possono costituire un importante deterrente, e obbligare chi è al volante a rispettare le indicazioni del semaforo. La rilevazione è del tutto automatica: in poco tempo, il sistema riconosce l’infrazione, documenta il tutto e trasmette i dati, permettendo agli agenti di intervenire.

L’arrivo a Venaria Reale

A comunicare l’imminente attivazione dei nuovi apparecchi è stato il Comune di Venaria Reale. I due impianti serviranno a individuare le infrazioni semaforiche senza richiedere necessariamente la presenza continuativa di una pattuglia sul posto.

La scelta dell’intersezione risponde all’esigenza di aumentare l’attenzione su un tratto stradale significativo per la mobilità cittadina e per i collegamenti con le altre zone. Proprio per questo, il Comune e la Polizia Municipale richiamano gli automobilisti alla prudenza, invitandoli a osservare attentamente la segnaletica presente lungo il percorso.