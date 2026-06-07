Scrutatori e presidenti di seggio: i compensi vanno dichiarati nel 730 e nell’Isee? Ecco come funziona

Tra elezioni regionali, politiche e comunali sono migliaia i cittadini che, a ogni tornata elettorale, vengono chiamati a svolgere il ruolo di scrutatore o presidente di seggio.

Per l’attività svolta si percepisce un'indennità che varia in relazione al ruolo ricoperto e alle giornate dedicate alla funzione. Ma queste somme vanno dichiarate nel 730 e nell’Isee? E se sì, come faccio ad inserirle o verificare se sono già presenti, ad esempio, nel precompilato?

Vediamo come funziona e cosa fare.

Scrutatori e presidenti di seggio: chi può farlo e come funziona

Prendere parte attiva alle operazioni di voto rappresenta un diritto e, al contempo, un dovere civico che richiede il possesso di specifici requisiti. Per ricoprire il ruolo di scrutatore è necessario essere iscritti all’apposito albo comunale, godere dei diritti politici e aver assolto l’obbligo scolastico.

Per fare, invece, il presidente di seggio il requisito minimo è il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Oltre al compenso economico, la normativa garantisce specifiche tutele ai lavoratori dipendenti impegnati nel voto: le giornate trascorse al seggio, infatti, sono considerate a tutti gli effetti attività lavorativa; pertanto, il dipendente ha diritto a permessi retribuiti per i giorni lavorativi (come il lunedì di scrutinio) e a riposi compensativi - o, in alternativa, a un’integrazione della retribuzione - per i giorni festivi o non lavorativi (come la domenica o il sabato per chi osserva la “settimana corta”) che li ha visti impegnati nelle procedure elettorali.

Compensi: vanno dichiarati nel 730?

Una volta ricevuto l’accredito per l’attività svolta in seggio cosa bisogna fare a livello di fisco?

Queste somme non devono essere inserite nel Modello 730; difatti, ai sensi dell’art. 9 del Dpr n. 601/1973, gli onorari percepiti dai componenti dei seggi elettorali sono qualificati come rimborsi spese forfettari e risultano, pertanto, totalmente esenti da Irpef.

Di conseguenza, non concorrendo alla formazione del reddito imponibile tali importi non compariranno nel 730 precompilato e non dovranno essere inseriti.

Attenzione all’Isee

Discorso diverso quando si passa dal piano fiscale a quello delle prestazioni sociali agevolate; gli onorari percepiti, anche se esenti da Irpef, potrebbero concorre a definire l’effettiva capacità economica del nucleo familiare e, di conseguenza, sono aggregati ed inseriti nell’Isee.

Dunque, in fase di compilazione della Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica), queste somme devono essere solitamente indicate all’interno della sezione dedicata ai “proventi non rilevanti ai fini Irpef”.

Sebbene gli importi percepiti difficilmente modificano in modo significativo l’indicatore finale, è necessario che vengano indicati: l’omissione potrebbe infatti innescare incongruenze durante i controlli incrociati effettuati dall’Inps, rallentando l’erogazione delle agevolazioni richieste.

Cosa fare

Chi è stato impegnato ai seggi non deve preoccuparsi, dunque, della gestione fiscale del compenso ricevuto, ma è bene seguire alcune semplici indicazioni per conservare correttamente la documentazione e risolvere eventuali problemi successivi.

Per prima cosa è consigliabile conservare la certificazione rilasciata dal Comune oppure, in alternativa, l'estratto conto che attesta l'accredito del bonifico.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, non è necessario indicare tali compensi nel Modello 730; discorso diverso al momento del