SuperEnalotto, il Jackpot in palio supera 196 milioni

Il “6” ha continuato a nascondersi nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 114 di venerdì 17 luglio, con il Jackpot che arriva a 196,1 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 18 luglio.
È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 147.311,09 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Ceranesi (Genova) presso il punto di vendita Sisal Carbone di Travi Mauro situato in Via Parodi, 24 B. La combinazione vincente è stata: 7 – 34 – 45 – 64 – 65 – 76 – J 46 – SS 90.
Invece la Bacheca dei Sistemi Sisal, grazie al sistema “Simone32”, proposto dallo scorso marzo dal titolare Mangiapia Francesco del punto vendita Sisal Tabacchi di Via del Mercato del Sabato, 168 a Bacoli (Napoli) ha realizzato ben 13 “Punti 4 Stella”. Il sistema, integrale da 10 numeri con Superstar, del costo di 315 euro, ha generato una vincita complessiva di 1.040.425,10 euro.
La tipologia del sistema ha prodotto una serie di vincite molto ampia: 15 "Punti 4", 80 "Punti 3" e 90 "Punti 2", per una vincita a quota pari a 34.680,83 euro. La giocata era suddivisa in 30 quote da 10,50 euro: 13 cedole sono state acquistate dai clienti del punto vendita di Bacoli, mentre le restanti sono state vendute in ricevitorie sparse in tutta Italia. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 17 luglio ha assegnato 309.159 vincite.
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