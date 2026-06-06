Taglio accise prorogato al 3 luglio, decreto pubblicato in Gazzetta

È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno 2026 e "fino al 3 luglio". Il prossimo decreto ministeriale prorogherà a tutto giugno il taglio delle accise per i carburanti?

"C'è quello che era previsto con il decreto legge, cioè che si utilizzassero le risorse per continuare nel tagliare le accise in modo modulare, così che si possa rispondere alle esigenze delle nostre imprese e delle nostre famiglie", le parole del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine del convegno di Rapallo dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

"Il prezzo dei carburanti è costantemente in discesa sotto i due euro", dice: "Noi proseguiremo con questa politica di responsabilità e anche di cautela per ridurre, per quanto possibile, l'impatto sulle famiglie, sui lavoratori, sulle imprese e l'impatto ovviamente sull'inflazione generale". Quante risorse possono ancora essere messe in campo per il taglio delle accise? "E' giusto che sia il ministero dell'Economia a comunicarlo quando avrà realizzato il decreto attuativo".