Tasse, 730 e pagamento cripto-attività: tutte le scadenze del fisco a settembre

Dopo la “pausa estiva” e le prime scadenze di agosto scorso di cui abbiamo parlato in un precedente articolo de IlGiornale.It, con settembre riprenderanno a pieno regime gli adempimenti del fisco degli italiani.

La data principale è quella del 30 settembre, giorno in cui è fissata la scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti e dei pensionati; inizia, quindi, uno sprint finale per i contribuenti ma soprattutto per i professionisti che negli scorsi mesi hanno avuto un sovraccarico di lavoro per rispettare le scadenze del fisco a carico dei propri assistiti.

Sono tre le modalità di trasmissione del modello 730 a partire dall’invio da parte del contribuente attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le funzionalità della dichiarazione dei redditi precompilata.

Inoltre si potrà procedere all’invio del modello attraverso sostituto d’imposta, cioè il proprio datore di lavoro o ente pensionistico, e tramite CAF o professionisti abilitati. Nel mese di settembre, inoltre, ci saranno altre date da segnarsi sul proprio calendario fiscale; vediamo quali sono.

15 e 18 settembre: prospetto liquidazione modello 730 e Iva mensile

Lo scorso luglio è partita la fase di rimborso del modello 730 e il 15 settembre le persone che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel periodo dal 16 luglio al 31 agosto riceveranno il prospetto di liquidazione, cioè il documento recante la situazione di debito o credito del contribuente.

Il 18 settembre, invece, i contribuenti saranno chiamati alla liquidazione Iva riferita al mese di agosto 2023 e relativo versamento dell'imposta dovuta.

Sempre nello stesso giorno, infine, i condomini che hanno operato in qualità di sostituti d'imposta a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, saranno tenuti al versamento con modello F24 o con modalità telematiche.

30 settembre: Rottamazione quater e pagamento criptovalute

Con il comunicato Stampa N° 96 del 13 giugno scorso il Ministero dell’economia e delle finanze ha prorogato di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività, il cui regime fiscale è stato ridefinito in legge di bilancio.

Fine settembre sarà anche il termine ultimo entro cui l’Agenzia delle entrate invierà, a tutti coloro i quali hanno aderito entro il 30 giugno 2023 alla rottamazione-quater, la comunicazione delle somme dovute che dovranno essere pagate (prima rato o unica soluzione) entro il 31 ottobre.