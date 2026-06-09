"È la colonna che regge consumi e welfare ma spesso riceve meno benefici degli altri"

"Il ceto medio rappresenta oggi la vera colonna portante del sistema economico e sociale italiano. È la fascia che finanzia in larga parte il welfare pubblico, sostiene i consumi interni e mantiene viva la domanda aggregata. In Italia il sistema di protezione sociale si basa soprattutto sulla progressività dell'Irpef e sui contributi sociali versati prevalentemente da lavoratori dipendenti e autonomi. Sono cittadini che sostengono gran parte del peso fiscale ma che, molto spesso, ricevono meno benefici rispetto ad altre fasce della popolazione. È qui che nasce il grande paradosso del ceto medio italiano: troppo ricco per accedere a bonus e agevolazioni, ma troppo povero per potersi garantire privatamente servizi essenziali come sanità, istruzione o assistenza". È quanto ha reso noto Elisabetta Polentini, commercialista e revisore legale dell'Odcec di Roma, intervenendo al Cnpr forum Il ceto medio italiano: una risorsa da tutelare.

"Questa fascia sociale merita maggiore tutela perché negli ultimi anni ha subito un progressivo impoverimento, non solo economico ma anche in termini di qualità della vita e prospettive future. Il Governo - ha aggiunto Polentini - sta lavorando a una rimodulazione del carico fiscale, ma i piccoli tagli Irpef introdotti finora hanno avuto effetti limitati rispetto all'aumento del costo della vita, dell'inflazione e della pressione economica sulle famiglie. Serve una riforma più coraggiosa, capace di superare un modello esclusivamente assistenzialista e di rilanciare il lavoro, il merito e la crescita economica. È necessario individuare con precisione i suoi confini economici e sociali, distinguendolo sia dalle fasce più fragili sia da quelle realmente più abbienti. Solo partendo da una fotografia reale della società italiana - conclude - sarà possibile costruire una riforma fiscale più equa, sostenibile ed efficace".

Le conclusioni del dibattito, moderato da Anna Maria Belforte, sono state affidate a Paolo Longoni, consigliere dell'Istituto nazionale esperti contabili: "Per alleggerire il peso fiscale sul ceto medio servono interventi strutturali, a partire dalla rimodulazione delle aliquote Irpef. L'accorpamento degli scaglioni può rappresentare un primo passo, ma è fondamentale innalzare la soglia dell'aliquota massima per evitare che redditi non elevati vengano trattati come grandi patrimoni.

Oggi il sistema fiscale si regge quasi interamente su una quota ridotta di contribuenti, mentre il fiscal drag continua a erodere il potere d'acquisto attraverso scaglioni troppo bassi e non adeguatamente indicizzati. Per riequilibrare il sistema occorre spostare parte del carico fiscale dai redditi fissi verso il recupero dell'evasione e delle basi imponibili oggi escluse dall'Irpef".