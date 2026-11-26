«L’intera azione» che ha portato all’omicidio di Giovanni D’Alfonso e alla morte di Margherita Cagol dopo il sequestro dell’imprenditore del vino Vittorio Vallarino Gancia, è stata «concertata e messa in atto» da Lauro Azzolini e dalla stessa Cagol che hanno «realizzato insieme tutte le fasi del conflitto a fuoco, concorrendo negli eventi dello stesso determinati». Lo si legge nelle motivazioni della Corte d’Assise d’Alessandria rispetto al processo per la sparatoria alla Cascina Spiotta, nel 1975. Azzolini, difeso dall’avvocato Davide Steccanella, è stato condannato a sei anni per concorso in omicidio, in continuazione con l’ergastolo inflitto a Roma per la strage di via Fani. È stato lo stesso Azzolini «dapprima con dichiarazioni spontanee» e poi nel corso dell’esame ad ammettere «di essere proprio lui il brigatista sfuggito all’arresto». Scrivono i giudici che «ha condiviso con Cagol il proposito di darsi alla fuga munendosi di armi da usare contro i carabinieri e lui stesso ha lanciato le bombe a mano che hanno innescato il conflitto a fuoco, esplodendo poi direttamente più colpi di pistola contro i militari». Dunque, si legge, «non vi è dubbio, che l’imputato abbia concorso a realizzare» l’omicidio. Ancora Azzolini, osservano i giudici, si è dissociato dalle Brigate rosse ma all’epoca si dedicava «all’attività rivoluzionaria», oltre ad avere «condotto azioni riconducibili al programma».

La Corte ha invece dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per Renato Curcio e Mauro Moretti. La loro responsabilità deve essere ricondotta alla figura «del concorso anomalo» e non del «concorso morale». «Non risulta del tutto provato - si legge - il contenuto delle indicazioni che il gruppo direttivo avrebbe dato agli esecutori del sequestro in quanto ricostruite dall’accusa sulla base della sola direttiva contenuta in Lotta armata per il comunismo». Ulteriore elemento, «è la presenza di Margherita Cagol a capo dell’operazione, donna appartenente al Nazionale, di pari grado rispetto a Curcio e Moretti e considerata una delle personalità di spicco dell’organizzazione». Non ci fu quindi «un ordine prima impartito e poi eseguito». Gli avvocati Guido Salvini, Nicola Brigida e Sergio Favretto, che assistono i familiari del militare commentano: «A distanza di più di 50 anni c’è un colpevole per la materiale uccisione dell’appuntato D’Alfonso che non aveva mai avuto giustizia. La sentenza per Curcio e Moretti conferma che furono loro come componenti della Direzione Strategica delle Brigate Rosse ad organizzare il sequestro di Gancia cui seguì la sparatoria. Questo anche se la sentenza per l’omicidio ha ritenuto il concorso nello stesso esistente ma «attenuato», e quindi prescritto, perché l’esito tragico non sarebbe stato concretamente previsto. Al contrario le stesse Risoluzioni delle Br, pur citate nella sentenza, prescrivevano ai militanti di aprirsi un varco sparando in caso di intervento dei Carabinieri e proprio da questo ordine è conseguita la morte di D’Alfonso.