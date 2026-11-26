Cinque di interrogatorio. Sigfrido Ranucci è tornato a piazzale Clodio per rispondere alle domande del pubblico ministero Edoardo De Santis che indaga sulla bomba contro lo stesso Ranucci. Nella prima parte dell’interrogatorio partecipa anche il capo della Procura di Roma Francesco Lo Voi. Le domande hanno riguardato soprattutto l’attentato e la possibile discesa in campo di Mr. Report e l’interesse si sarebbe spinto soprattutto su ciò che riguarda quanto avvenuto fino al momento dell’arresto del faccendiere. «Penso di aver chiarito tutto» ha detto Ranucci ai cronisti e aggiungendo di aver «risposto a tutte le domande». Poi la notizia inaspettata: «Sì già l’ho detto», ha risposto quando gli è stato chiesto se si abbia deciso di costituirsi parte civile nel processo che lo vede come vittima. Ranucci, però, ancora una volta non prende espressamente le distanze da Valter Lavitola, mandante reo confesso dell’attentato. Il verbale dell’interrogatorio è stato secretato e le bocche sono cucite.

A parlare invece è Roberto De Vita, il legale di Ranucci in una nota: «Come nelle precedenti occasioni, ha assicurato la più ampia collaborazione ai magistrati inquirenti, rispondendo a tutte le domande che gli sono state rivolte e rappresentando quanto a sua conoscenza, nella piena consapevolezza della delicatezza degli accertamenti in corso. Pur comprendendo la particolare attenzione mediatica che accompagna questa vicenda, si ritiene allo stato doveroso mantenere il riserbo sulle domande formulate e sulle dichiarazioni rese, nel rispetto delle esigenze investigative».

L’audizione di Ranucci, la seconda da luglio a oggi, potrebbe chiudere per ora il primo capitolo sull’inchiesta. Lavitola, racconta al Giornale chi gli sta accanto sarebbe «molto provato e aspetta con fiducia quali saranno le dichiarazioni di Ranucci», per comprendere «se ha deciso di scaricarlo o no». Lavitola nel momento in cui avrà cognizione di quanto dichiarato da Ranucci ufficialmente deciderà se si dovrà chiarire qualcosa e chiederà di essere sentito ulteriormente per fornire elementi su aspetti delle sue esternazioni, fa sapere il suo legale Sergio Cola contattato da Il Giornale

Il 16 ottobre 2025 esplode una bomba sotto l’abitazione del fu Mr Report. Il 30 giugno 2026 la prima svolta con l’arresto dei quattro esecutori materiali: Pellegrino D’Avino, Antonio Passariello, Marika De Filippis e Saverio Mutone. Il 4 luglio le indagini puntano su Valter Lavitola, amico fraterno di Ranucci. L’11 agosto arriva l’arresto con l’accusa di essere il mandante dell’attentato. Il 13 agosto nel primo interrogatorio di garanzia Lavitola confessa e dice di averlo fatto per proteggere Ranucci da eventuali attentati. Ma alcuni passaggi restano senza spiegazione.

La discesa in campo di Ranucci: un piano studiato da Lavitola di cui Ranucci era a conoscenza. Lo scambio di informazioni tra giornalista e faccendiere il 4 luglio, la notte della perquisizione. Per finire con lo strano invio da parte di Laura Cianfoni (donna vicina a Ranucci) all’ex compagna di Lavitola dell’ordinanza di custodia cautelare degli esecutori materiali.