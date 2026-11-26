L'edificio in via Bottoni 16, nella periferia sud di Milano, dove un'anziana con disabilit� ha perso la vita a casua di un incendio scoppiato nel suo appartamento e altre cinque persone sono rimaste ferite, 26 Ottobre 2026, Ansa/Andrea Fasani

A Milano si applaude parecchio, e quasi sempre nei posti giusti: alla Scala, a fine concerto, ai funerali delle persone perbene, quando la bara esce sul sagrato. In via Piero Bottoni 16, ieri pomeriggio, si è applaudito un arresto. Ha applaudito lo stabile intero, scala dopo scala, mentre gli agenti della Squadra mobile portavano via il vicino di casa, un italiano di 52 anni. E qualcuno, perché nei condomini una frase definitiva si trova sempre, gli ha detto: “Meno male che ti hanno arrestato loro”. Quel “loro” va letto bene. Vuol dire che la pazienza era finita. E che se non fosse arrivata la polizia, il palazzo avrebbe trovato un altro modo per chiudere la faccenda.

Per capire quell’applauso bisogna tornare indietro di un mese e mezzo. L’11 ottobre qualcuno appicca un incendio nel cortile, dentro la copertura del cavedio tra la scala D e la scala E. Usa un accelerante della famiglia delle benzine. Il fuoco si spegne, lo spavento no. Il 26 ottobre, al secondo piano della scala D, il fuoco entra in un soggiorno. Ci abita una donna di 83 anni, disabile, costretta a letto da tempo: non può alzarsi, non può scappare, non può nemmeno andare alla finestra a chiedere aiuto. Secondo l’accusa qualcuno lancia la benzina sul divano. La donna muore per un’intossicazione acuta da monossido di carbonio, con gravi ustioni. Muore così, nel letto, dentro la casa dove probabilmente aspettava solo che passasse un’altra giornata.

Nelle ore prima di quel secondo incendio, sempre secondo gli investigatori, il cinquantaduenne aveva minacciato alcuni condomini di dare fuoco al palazzo. L’aveva detto ad alta voce, in faccia, come si annuncia un temporale. Nessuno, evidentemente, aveva pensato che si potesse arrivare a tanto.

Le indagini le ha condotte la sezione Omicidi della Squadra mobile guidati dal funzionario Filippo Bosi e dal dirigente Emanuele Fattori, con il commissariato Scalo Romana, la Scientifica e il Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco. Hanno ricostruito i suoi spostamenti della mattina del 26 ottobre. Poi la chimica ha chiuso il cerchio: la benzina trovata sul divano della vittima è dello stesso tipo di quella rinvenuta nella copertura del cortile, e combacia con le tracce trovate sui suoi vestiti.

L’uomo non è un estraneo né alla legge né alle cronache. Ha precedenti penali ed era sottoposto alla sorveglianza speciale. Chi lo conosce racconta di un passato da ladro d’auto, e non di utilitarie: auto di lusso, con quella che in zona chiamavano la banda di San Siro. Altri tempi, altri bottini. Soprattutto, e su questo insistono i suoi vicini, nella sua storia non c’è un solo accesso psichiatrico. Niente ricoveri, niente diagnosi, nessun raptus da tirare fuori in aula. Chi avrebbe fatto quello che gli contestano sapeva cosa stava facendo.

Ora è a San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria, accusato di omicidio e incendio aggravati. Siamo alle indagini preliminari e la sua responsabilità, se c’è, la stabilirà una sentenza definitiva. Ma intanto via Bottoni ha già pronunciato la sua, con un applauso. Che a guardarlo bene non era una festa: era sollievo, misto a un po’ di vergogna per non aver capito prima.