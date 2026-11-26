Valter Lavitola legge tutte le mattine i giornali nel carcere di Rebibbia. Lo fa “attentamente”. E oggi sulle pagine dei quotidiani troverà la notizia dell’intenzione del suo amico fraterno, Sigfrido Ranucci, di costituirsi parte civile nel procedimento che vede il faccendiere reo confesso di essere il mandante dell’attentato dinamitardo ai danni del giornalista.

Lavitola è il mandante della bomba che l’ottobre dello scorso anno è scoppiata davanti casa dell’ex volto di Report. Ranucci ieri, sentito oltre 5 ore dagli inquirenti, ha espresso questa volontà. Secondo il legale di Lavitola, l’avvocato Sergio Cola, il suo assistito non se lo aspettava. E l’intenzione entra in evidente contrasto con il movente da lui stesso prospettato agli inquirenti: quello di aver agito nell’interesse del conduttore di Report. “Penso che Lavitola non si aspettasse una reazione del genere, andrò a Roma a incontrare il mio assistito”, spiega a Il Giornale l’avvocato Cola, che apre alla possibilità di un nuovo confronto con gli inquirenti dopo l’audizione di Ranucci, avvenuta ieri davanti al procuratore di Roma Francesco Lo Voi, al pm Edoardo De Santis e ai carabinieri dei Nuclei investigativi della Capitale e di Frascati.

“Noi siamo disponibili da ora a fornire chiarimenti in relazione alle dichiarazioni di Ranucci se i pm ritengano necessario averli. Ovviamente in relazione all’effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dal giornalista. Sappiamo dalla lettura dei giornali che ha intenzione di costituirsi parte civile, ma non ne conosciamo le motivazioni”. È proprio su questo punto che si concentra il ragionamento del difensore del faccendiere, detenuto dall’11 agosto scorso. “Lavitola per le motivazioni da lui rese con riferimento all’esplosione della bomba riteneva non fosse intenzione di Ranucci costituirsi parte civile, perché l’attentato sarebbe stato fatto a sua tutela. Se la motivazione dell’attentato è tutelare Ranucci, il fatto che lui si costituisca parte civile contrasta con la motivazione data da Lavitola alla sua condotta. Se l’ha fatto nel suo interesse come fai a costituirti parte civile?”.

Un interrogativo che restituisce la distanza tra la versione fornita dal faccendiere e la posizione assunta dal giornalista, persona offesa nell’inchiesta. A questo si aggiunge la disponibilità della difesa di Lavitola a fornire ulteriori chiarimenti alla Procura, alla luce di quanto riferito da Ranucci nel corso dell’audizione. Il contenuto delle dichiarazioni rese ieri dal conduttore di Report non è ancora noto al legale. Forse ora si prospetta la vera resa dei conti tra i due (ex?) amici, a suon di deposizioni in quel di Piazzale Clodio.