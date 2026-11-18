Il sindaco di Belcastro, città in provincia di Catanzaro, Antonio Torchia è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione “Airone”. Torchia è un agente in aspettativa, assistente capo della polizia di Stato in servizio a Crotone ed è attualmente accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione e falso in atto pubblico. A Torchia non viene addebitata l’appartenenza al sodalizio ma secondo l’ipotesi investigativa avrebbe fornito dal 2020 un contributo concreto, specifico e volontario al rafforzamento del clan Pane.

Nell’ordinanza si evidenziano diversi episodi che collegherebbero Torchia alla cosca: lo stesso primo cittadino avrebbe ricevuto gratuitamente cento balle di fieno utili per il proprio agriturismo. Ma l’episodio principale che viene addebitato riguarda la gestione del lido “Blow Beach” di Belcastro, formalmente intestato a Marianna Pane, finita ai domiciliari, ma riconducibile a Luigi Pane. Torchia si sarebbe prodigato per fornire i documenti necessari per lo stabilimento, intervenendo per evitare chiusure dopo i controlli della Capitaneria di Porto, fino al punto di sistemare la strada di accesso al lido, risultata privata, con fondi pubblici per ragioni di pubblico interesse e incolumità. Inoltre, la Direzione distrettuale antimafia addebita a Torchia il sostegno diretto alle proteste degli agricoltori avvenute nel gennaio 2024 tra Botricello e Cropani, portato avanti insieme al presunto boss della cosca.

L’arresto del sindaco si inserisce nell’operazione antimafia che questa mattina ha visto l’esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Dda, nei confronti di 21 persone, di cui 15 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari. Circa 170 Carabinieri, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Calabria”, dell’8 Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, del 14 Battaglione Carabinieri “Calabria”, dei Carabinieri Forestali e di Unità cinofile per la ricerca di armi, esplosivi e stupefacenti hanno eseguito il provvedimento restrittivo, dando luogo a ingenti sequestri e a numerose perquisizioni.