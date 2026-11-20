Sono stati mandati in comunità perché, secondo i magistrati che hanno valutato le condotte dei due minori responsabili delle aggressioni con la minicar avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre, c’è un «concreto e attuale pericolo di reiterazione delle condotte delittuose». Ai due ragazzi vengono contestati i reati di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso. Il tentato omicidio è in relazione all’episodio più grave, quello che ha comportato la caduta del monopattino dell’attore Davide Iacopini, che è stato ricoverato per più di un mese in ospedale in gravi condizioni e che solo da qualche giorno è stato trasferito in una struttura specializzata per avviare il percorso di riabilitazione. I due ragazzi sono stati portati in comunità mercoledì, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni, su richiesta della Procura per i minorenni. Nel provvedimento il gip si sofferma sulla gravità degli indizi a carico degli indagati e «il concreto e attuale pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, in considerazione del fatto che la loro ripetizione, tre episodi commessi a distanza di dieci minuti l’uno dall’altro nella serata del 4 ottobre scorso, e l’aver continuato nelle medesime condotte il giorno dopo, hanno dimostrato la rilevante facilità con cui gli indagati hanno continuato a delinquere». Prima di entrare in comunità nello zaino del 16enne la polizia ha trovato e sequestrato hashish per uso personale, in tutto poco meno di un grammo. Una «trasgressione» che è costata al ragazzo una segnalazione alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente.