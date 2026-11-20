Il passaggio di carte secretate e le domande sui protagonisti del giro di denaro nell’archiviazione di Andrea Sempio. L’avvocato Massimo Lovati, sentito dai pm di Pavia, avrebbe confermato che sarebbe stato il legale di parte civile Gian Luigi Tizzoni a consegnare all’allora avvocato di Sempio la relazione dell’agenzia investigativa Skp, uno dei documenti alla base dell’esposto, depositato nel dicembre 2016 dalla difesa di Alberto Stasi. Lovati aveva già chiarito ai giornalisti la circostanza, quando alla domanda se «il fascicolo Skp lo ha ricevuto da Tizzoni?», ha risposto senza mezzi termini: «Sì». Precisando che «la consulenza Linarello (la relazione genetica, ndr) me la sono procurata prima, dal 27 al 30 di dicembre», mentre la relazione Skp «Tizzoni me l’ha data dopo che è andato prendersela a Brescia, a gennaio». L’avvocato dei Poggi era già finito al centro delle polemiche diversi mesi fa, quando Le Iene mandarono in onda alcune dichiarazioni di Daniela Ferrari, la mamma di Sempio, che ripresa con una telecamera nascosta sosteneva come Tizzoni potrebbe aver passato i documenti a Lovati. «Non so se glieli ha dati a pagamento o gratis», disse. Tizzoni a Quarto Grado aveva chiarito: «Io vengo autorizzato dalla Corte d’appello di Brescia in data 10 gennaio 2017, prendo un treno, di cui ho ancora i biglietti, il giorno 11 gennaio e recupero la documentazione. Non ho a disposizione tutta la relazione Skp ma solo la parte genetica». La consulenza Linarello, comunque, era proprio allegata al fascicolo Skp e corrisponde alla documentazione che, in quel frangente, era arrivata nella mani della difesa di Sempio, come dimostra la mail ricevuta il 13 gennaio 2017 dal generale Luciano Garofano, chiamato da Lovati a rilevare il tampone salivare di Sempio e a confrontare il profilo genetico dell’indagato con quello riportato nella consulenza Linarello.

I carabinieri di Milano hanno accertato che quella copia sarebbe uscita dalla stanza dell’ex procuratrice di Milano Laura Barbaini. E allora quando Lovati avrebbe ricevuto da Tizzoni la Skp? Ombre che Lovati getta ancora sul legale, il quale avrebbe già presentato querele, dopo che la stessa mamma di Sempio avrebbe ritrattato le dichiarazioni alle Iene. L’audizione dell’ex legale si sarebbe concentrata anche su domande sul suo ex assistito, sul padre Giuseppe, sull’avvocato Federico Soldani e sull’allora luogotenente Silvio Sapone, che sarebbero indagati. L’obiettivo è il passaggio di quei 60mila euro che i Sempio hanno detto di aver pagato agli avvocati «per prendere le carte».