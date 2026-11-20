Prima la legge, poi la sentenza. Il tribunale civile di Milano rimanda la decisione sulla class action inibitoria nei confronti di Meta e Tiktok in attesa di un emendamento del governo al decreto sicurezza che dovrebbe introdurre il divieto social per gli under 13. La causa contro i due giganti delle piattaforme è stata promossa da Moige (Movimento Italiano Genitori) e da una decina di famiglie, che ieri si aspettavano una decisione e che hanno protestato formalmente contro il rinvio (si torna in aula il 21 gennaio) deciso ieri dal collegio. «I giovani sono in pericolo», sintetizza Stefano Bertone, nel pool di legali che rappresentano i genitori. «Ogni settimana si verificano casi che sono legati alla dipendenza patologica dai social, due mesi sono un periodo straordinariamente lungo», ha aggiunto fuori dall’aula. «Non parliamo di quattro o cinque ragazzi, che possiamo tenere sotto controllo, impedendo loro di usare i social. Si tratta di oltre tre milioni di giovanissimi che rischiano». Per altro spiega che l’emendamento è solo una «eventualità che si basa su notizie di stampa».

Le nuove norme in via di introduzione dovrebbero peraltro inserirsi nel quadro del Kids Act su cui sono in corso negoziati europei. Ieri il portavoce della Commissione Ue Thomas Regnier ha spiegato di non avere ricevuto la bozza della proposta italiana confermando però di essere «in contatto con le autorità italiane, quindi il lavoro bilaterale è in corso». Ancora, ha sottolineato che la commissione «ha rinviato di 12 mesi qualsiasi progetto di legge nazionale», anche se in linea di principio, se il progetto di legge «è allineato pienamente al parere dettagliato della Commissione, non è necessario procedere a una nuova notifica». In ogni caso secondo il Moige, le nuove norme che verrebbero introdotte dal governo, a cominciare dalle soglie di età per i divieti, non sarebbero sovrapponibili alle loro richieste fatte in via giudiziaria: verifica reale dell’età, divieto di accesso sotto i 16 anni, e consenso dei genitori per la fascia 13-16; l’eliminazione dei meccanismi che creano dipendenza, come scroll infinito, autoplay e raccomandazioni algoritmiche, un bugiardino dei social e campagne informative anche a scuola. «Sappiamo che i genitori sono preoccupati per la sicurezza dei propri figli adolescenti online, ed è proprio per questo che continuiamo a lavorare per aiutarli a proteggerli», le parole di un portavoce di Meta.

In aula era presente Irene Roggero, mamma di Rossella Ugues, una 12enne che si è suicidata nel 2024 ad Asti: su suoi dispositivi sono stati trovati contenuti che avrebbero alimentato uno stato depressivo. «Speriamo si arrivi a gennaio con una decisione», sottolinea. Per quanto riguarda l’emendamento «è un primo passo ed è importante che ci sia e che ci sia un segnale forte dalle istituzioni».