È l’elisir contro l’invecchiamento delle indagini. Quarantuno anni dopo l’ultimo duplice delitto, il Dna potrebbe attraversare il tempo e consegnarci finalmente il nome del mostro di Firenze, l’autore dí sedici delitti avvenuti fra il 1968 e il 1985. Le inchieste hanno portato alla condanna di Pietro Pacciani - morto prima del verdetto definitivo - e in parte dei cosiddetti compagni di merende. Ma sono più i dubbi che le certezze: una parte degli investigatori riteneva che la pista giusta, poi abbandonata fra polemiche e divisioni, fosse quella sarda perché è in quel contesto che matura la prima esecuzione, una sorta di prologo a quelle croci e a quel che avverrà poi dal 1974. Ora la procura di Firenze ha maturato una convinzione che è anche una speranza: forse nella montagna di reperti accumulati fra gli anni Sessanta e Ottanta c’è anche il profilo genetico dell’assassino: allora il Dna era un miraggio, oggi potrebbe risolvere il cold case forse più celebre della storia d’Italia.

Così, come anticipato da La Nazione, le pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti hanno chiamato il professor Ugo Ricci, il luminare che ha messo in crisi l’impianto accusatorio del delitto di Garlasco e le responsabilità di Alberto Stasi e Ricci si è messo al lavoro. Da Garlasco a Firenze. Anzitutto,è cominciata la sfilata dei parenti delle vittime e sono partiti i prelievi: i campioni servono per fare chiarezza ed evitare contaminazioni e duplicazioni; ma questo materiale genetico sarà anche fondamentale, come a Garlasco, per stabilire connessioni e relazioni con il Dna dell’assassino. Negli archivi ci sono già i profili di alcuni sospettati, ma il lavoro di ricostruzione si annuncia lungo e difficile, anche se carico di suggestioni. Fin dove potrà arrivare la scienza?

Intanto, pezzi delle sentenze vengono aggrediti da avvocati combattivi e tenaci che non si arrendono alla forza del tempo e difendono la memoria di chi non c’è più. È il caso di Valter Biscotti e Antonio Mazzeo, chiamati in causa per riabilitare Mario Vanni, il postino considerato uno dei compagni di merende e condannato per gli ultimi quattro duplici delitti. Il nipote Paolo Vanni chiede verità: sarebbero saltati fuori due testimoni oculari in grado di riscrivere la saga e di cancellare le terribili responsabilità attribuite a Vanni. Così i penalisti stanno ultimando un’istanza di revisione, esattamente come a Garlasco, dove curiosamente Biscotti difende Gennaro Cassese, uno degli ufficiali nel mirino dei pm di Pavia.

Intrecci sullo sfondo di una sensibilità acuita dalle grandi vicende della cronaca nera: oggi non si accetta più quel che prima veniva consegnato a scatola chiusa. E si indaga, anche se a volte è solo accanimento. Ora scatoloni e faldoni vengono riaperti per cercare le tracce del (o dei killer), uno dei criminali più sanguinari e crudeli del Dopoguerra.