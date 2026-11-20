Ergastolo definitivo per Giampaolo Amato, l’oftalmologo bolognese 67enne ed ex medico della Virtus, accusato di aver ucciso la moglie e la suocera con un mix di farmaci nell’ottobre 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza d’appello che aveva confermato il carcere a vita inflitto in primo grado per il duplice omicidio di Isabella Linsalata, anche lei medico, e di Giulia Tateo, di 87 anni, morta 22 giorni prima della figlia.

Nel corso della requisitoria davanti ai giudici della prima sezione penale, il procuratore generale Simone Perelli ha definito «inattaccabile» la sentenza impugnata dalla difesa da un punto di vista processuale, una decisione basata su una pluralità di elementi ritenuti gravi e concordanti. La Corte di Assise di Appello di Bologna, ha sottolineato il Pg, «si è confrontata con tutti i motivi di impugnazione e anche le obiezioni dedotte dalla difesa» e in questo grado di giudizio il quadro indiziario non è mutato: «È stata accertata la penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Il duplice omicidio nella mente di chi lo ha ideato doveva essere perfetto, voleva chiudere con il suo passato eliminando chi poteva essere d’ostacolo». Amato, in carcere dall’aprile del 2023, si è sempre proclamato innocente e anche i figli, Anna Chiara e Nicola, lo ritengono tale e non lo hanno mai abbandonato, contestando la ricostruzione giudiziaria. Nella sentenza di secondo grado i giudici hanno invece parlato di un duplice delitto «dettato da motivazioni esclusivamente egoistiche» legate ad una relazione extraconiugale, benché questa non fosse un segreto per la famiglia, e per motivi di eredità, volendo entrare in possesso delle proprietà della moglie. Secondo la difesa, invece, Amato aveva abbandonato ogni pretesa già prima di essere arrestato, un anno dopo la morte della moglie e della suocera. Nei corpi delle due donne l’autopsia rilevò tracce di benzodiazepine e farmaci anestetizzanti, le stesse sostanze trovate nella bottiglie di vino che la sorella della vittima, insospettita, aveva conservato e consegnato agli investigatori. Il primo delitto fu una sorta di prova generale, con l’87enne trovata morta in casa il 9 ottobre 2021. Poi, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, morì la moglie.