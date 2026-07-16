Il caso Roggero? Un plebiscito digitale

Il video postato dagli account Instagram e TikTok del gioielliere Mario Roggero, qualche ora dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che ha confermato la sua condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere, ha totalizzato, nelle ultime 24 ore, oltre 18,2 milioni di visualizzazioni e 1.2 milioni di like. A questi numeri, già impressionanti, poi possiamo anche aggiungere i 60 mila commenti incassati sui due video, con una percentuale di commenti positivi che supera il 90%.

Un’audience quindi straordinaria, anche considerato che, in particolare per quanto concerne l’algoritmo di Instagram, la viralità di un contenuto è in parte determinata dal numero di follower che seguono quel canale e quelli di Roggero poi non sono così ampi: 141 mila i follower di Instagram e 116 mila quelli del profilo su TikTok.

Questa sia chiaro è solo la portata, ovvero il numero totale di visualizzazioni e di interazioni, ottenuto dagli account di Roggero, ma allargando l’osservazione oltre i confini dei suoi profili, la polarizzazione è stata molto più profonda e ampia. Infatti, altri 3.6 milioni di interazioni sono state raccolte nelle conversazioni digitali e nei primi 500 post pubblicati su Facebook e Instagram. Per completare la ricerca digitale, in Italia il termine “Roggero” è in tendenza su X da diverse ore, contenendosi il podio dei post e delle conversazioni con i post su “Inghilterra Argentina, che rimangono al primo posto, e quelli su “Adani” che invece sono al terzo, subito dopo quelle che stanno ancora commentando la pronuncia della Cassazione.

Questa impressionante mole di commenti, di interazioni e di visualizzazioni, destinata nelle prossime ore e giorni a crescere ancora, così come crescerà il numero di follower degli account di Mario Roggero - solo negli ultimi giorni quelli che seguono il profilo Instagram è aumentato di altri 60 mila nuovi iscritti - però non è priva di efficacia. Infatti, è da tempo che abbiamo avuto tempo e modo di comprendere quanto le polarizzazioni, in particolare quelle più profonde per intensità ed emotività, riescono a condizionare il dibattito pubblico e, in taluni casi, a incidere sull’agenda delle priorità della politica.

La profondità di una polarizzazione digitale, a prescindere pure dalle ragioni o dalle colpe e responsabilità dei protagonisti che le innescano, si ripercuote in modo diretto e immediato sui temi portanti del dibattito pubblico in quel momento storico, tanto da riuscire a influenzarlo e, in taluni casi, è questo può essere uno di quelli, a dirottarlo verso sbocchi imprevisti e inattesi.

E in questo senso, è abbastanza lecito suppore che tra le motivazioni che hanno indotto il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio a dare la notizia di aver incaricato gli uffici di avviare l’istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia in favore di Mario Roggero, ci sia pur marginalmente proprio l’hype emotivo che ha dilagato in rete e sui social media.