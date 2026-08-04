Cinturrino giovedì dal pm. “Omicidio premeditato”

Sarà interrogato giovedì, convocato dal pm, Carmelo Cinturrino, l’ex poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio. Il nuovo interrogatorio si è reso necessario per contestare all’ex agente del commissariato Mecenate l’aggravante della premeditazione. Aggravante che inizialmente non era stata ipotizzata dalla Procura e per questo il pm Giovanni Tarzia sta anche tenendo in sospeso la richiesta di processo immediato per l’indagato.

Cinturrino è stato destituito dalla polizia dopo i fatti di Rogoredo. Per chiedere al gip Domenico Santoro il processo immediato, la Procura ha tempo fino al 23 agosto. Mansouri è stato ucciso con un colpo alla testa, sparato con la pistola d’ordinanza da circa 30 metri. La vittima, secondo la ricostruzione della Squadra mobile, non solo non impugnava un’arma, ma non avrebbe neppure tentato la fuga visto il foro d’ingresso del proiettile.

Una scena del crimine che Cinturrino - arrestato lo scorso febbraio - ha provato ad alterare con la complicità di alcuni colleghi presenti sul posto: prima posizionando una pistola giocattolo ma perfetta copia di un’arma vera accanto al corpo del pusher, quindi ritardando l’arrivo dei soccorsi mentre il giovane era ancora vivo, infine facendo pressioni sugli altri agenti. Una sequenza con cui ha mostrato «la persistenza delle volontà omicidiaria», spiega il tribunale del Riesame che mesi fa aveva respinto la misura degli arresti domiciliari chiesta dalla difesa.

Dopo lo stralcio dell’inchiesta sull’omicidio volontario, resta aperto il filone di indagine in cui l’ex assistente capo risulta indagato, insieme ad altri, per oltre trenta capi di imputazione che vanno dallo spaccio all’estorsione.