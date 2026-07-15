Chiuse le indagini su Daniela Santanchè, nuovo processo in vista: "Truffa allo Stato e bancarotta"

In queste ore la Procura di Milano sta notificando un avviso di conclusione delle indagini a carico della parlamentare di FdI e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, e di una società