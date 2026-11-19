Un fiume di domande per fare luce sul giro di denaro e sui rapporti opachi che portarono all’archiviazione di Andrea Sempio. Ieri sfilata di testimoni alla Procura di Pavia, che indaga su una presunta induzione indebita tra la famiglia dell’indagato, gli allora difensori e alcuni esponenti della polizia giudiziaria, al fine di affossare il fascicolo sull’omicidio di Chiara Poggi, aperto nel 2017 a seguito dell’esposto della difesa di Alberto Stasi. Davanti ai magistrati pavesi, si è presentato l’avvocato Simone Grassi, che insieme ai colleghi Massimo Lovati e Federico Soldani era nel team difensivo di Andrea. Grassi, che era già stato sentito a Brescia prima che l’inchiesta per corruzione in atti giudiziari fosse trasmessa a Pavia dopo l’archiviazione dell’ex procuratore Mario Venditti, ha risposto per quasi tre ore alle domande delle toghe, per ricostruire quel fiume di denaro in contanti, circa 46mila euro, uscito dai conti dei Sempio e consegnato, secondo la famiglia di Andrea, agli avvocati, perché serviva «a prendere le carte». Grassi, che nel filone bresciano aveva ammesso di aver percepito 15mila euro nonostante davanti alle telecamere avesse fatto sapere di non essere stato pagato ma di aver lavorato per la visibilità mediatica, non ha voluto rilasciare dichiarazioni all’uscita della Procura. Stesso scenario per l’ex maresciallo Giuseppe Spoto, che nel 2017 trascrisse i brogliacci delle intercettazioni bollando come «non attinenti» o «incomprensibili» alcune conversazioni di Sempio ritenute oggi altamente indizianti. «Mai fatto parte della squadretta» della polizia giudiziaria che faceva capo all’ex aggiunto Venditti, ha detto Spoto.

E oggi, sempre nelle vesti di testimone, sarà la volta dell’avvocato Lovati, anche lui nel vecchio pool difensivo di Sempio. Il suo legale Fabrizio Gallo ha fatto sapere che Lovati ha molto da dire ai magistrati e che, per salvaguardare la sua posizione, sarebbe pronto a dire la verità sia sul giro di denaro, che per la Procura sarebbe servito a «comprare l’archiviazione», sia sul passaggio di carte secretate, passate dalla Procura generale di Milano nelle mani della difesa di Sempio, a quel punto informato sia delle domande che delle indagini difensive di Stasi che avevano collegato il Dna sulle unghie di Chiara al suo aplotipo Y.