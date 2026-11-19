Un rinvio in attesa dell’emendamento del governo al decreto sicurezza che dovrebbe introdurre misure più stringenti in tema di social e minorenni. Il collegio del tribunale civile di Milano, decide di non decidere, al termine di quella che doveva essere l’udienza decisiva sulla class action inibitoria contro Meta e TikTok: in gioco il futuro della tutela dei minori dalle piattaforme social. Il rinvio, nato dagli stessi giudici e non su input degli avvocati delle piattaforme, ha suscitato la reazione del Moige, il Movimento Italiano Genitori secondo il quale anche un rinvio di poche settimane (si torna in aula il 21 gennaio) può mettere in pericolo i giovani. “Non parliamo di 4 o cinque ragazzi, che possiamo tenere sotto controllo e impedire loro di usare i social. Si tratta di 3 milioni di giovanissimi che rischiano oggi”, le parole fuori dall’aula dell’avvocato Stefano Bertone, nel pool di legali che assiste il Moige. Per altro secondo gli avvocati l’ emendamento è solo una “eventualità che si basa su notizie di stampa. Il tribunale non può rinviare sulla base di un comunicato”.

E in ogni caso, anche rispetto alle notizie che circolano sull’emendamento, si tratta di misure non sovrapponibili alle nostre istanze in cui sono presenti, non solo un divieto nell’uso dei social ai minori di 16 anni, anche modifiche nell’algoritmo che propone contenuti agli utilizzatori e campagne informative nelle scuole sui danni provocati dai social che creano “dipendenza”. Ancora: “Ogni giorno e settimana si verificano casi che sono legati alla dipendenza patologica da social, quindi un rinvio di due mesi è straordinariamente lungo. I giudici non potevano avere visto l’emendamento e conseguentemente rinviare sulla base di un comunicato stampa”. Ancora: “Io ho letto in aula della notizia riportata di un ragazzo del 22 ottobre che si sarebbe suicidato per una sfida sarebbe morta a seguito di una sfida social. E allora dico e questo è successo meno di meno di 30 giorni fa”

All’udienza era presente anche Irene Roggero mamma di Rossella Ugues, una dodicenne che si è suicidata nel 2024. “Speriamo che si arrivi a gennaio con una decisione presa perché effettivamente è importante mettere un punto a questa questione”. Per quanto riguarda l’emendamento che viene presentato “è un primo passo ed è importante che ci sia e che ci sia un segnale forte dalle istituzioni, perché senza quello diventa davvero difficile scalare una montagna. Però ecco, si può andare oltre”.