E sulla corruzione si va verso la richiesta di archiviazione

C’è un filone d’inchiesta sull’urbanistica per il quale molti in città, anche ad alto livello, restano con il fiato sospeso. È quello che lo scorso anno aveva rappresentato un notevole salto di qualità nelle indagini sui presunti abusi edilizi nel progettare e costruire grattacieli, ipotizzando il reato di corruzione. In quel momento i fascicoli affidati alla Gdf erano coordinati dall’aggiunto Tiziana Siciliano, a capo del dipartimento, cui poi è subentrato Paolo Ielo. Le accuse, c’è anche l’induzione indebita, coinvolgono pure il sindaco Giuseppe Sala a l’immobiliarista di Coima Manfredi Catella (nella foto). A distanza di oltre un anno la Procura si appresta a tirare le somme e dovrebbe decidere per una richiesta di archiviazione.

Nel luglio del 2025 si era arrivati ad alcuni arresti - Catella e l’ex assessore Giancarlo Tancredi finirono ai domiciliari -, poi annullati dal Riesame e dalla Cassazione. Al centro delle ipotesi d’accusa, c’era la Commissione comunale per il paesaggio, con il ruolo del presidente, Giuseppe Marinoni, dei suoi membri e della giunta. Per quanto riguarda invece le altre tranche d’indagine sull’urbanistica ancora aperte, la Procura si appresta a mandare gli indagati a giudizio con citazione diretta. Mentre sono attese per la metà del mese le motivazioni della prima sentenza su presunti abusi edilizi, quella che ha assolto tutti gli imputati per il caso della Torre Milano di via Stresa. Ed è prevista per il prossimo 25 settembre la decisione del gup Beatrice Parati sui rinvii a giudizio per la vicenda dell’Hidden garden di piazza Aspromonte (sempre di Bluestone).