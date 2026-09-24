Maranza assaltano il supermercato dopo la scuola: in 50 fanno razzia nelle corsie e il video diventa virale

In Italia è emergenza maranza: da nord a sud, infatti, i gruppi di giovani e giovanissimi, talvolta nemmeno imputabili, che seminano il panico nelle città sono diventati una triste normalità che deteriora ulteriormente la sicurezza percepita. Rapine e furti sono il loro terreno operativo preferito, sia nei confronti dei coetanei che di tutti i soggetti che identificano come fragili. Spesso agiscono in branco con il solo obiettivo di creare paura e di devastare il bene pubblico. L’ultimo episodio si è registrato in un supermercato di Modena: in decine, forse fino a 50, dopo la scuola si sono diretti verso una filiale Md e hanno fatto razzia, portando via tutto quanto riuscissero.

Si sono ripresi mentre davano l’assalto al supermercato, sghignazzando e gridando, creando il panico tra i clienti che in quel momento si trovavano all’interno del supermercato per fare la spesa. Erano circa le 14 quando gli scaffali sono stati svuotati in pochi minuti. Snack, bevande e vari prodotti sono stati presi e infilati negli zaini scolastici dai maranza che, con cappucci calati sul volto, si sono poi dati alla fuga verso la stazione delle autocorriere poco distante. Il video circola su TikTok ed è diventato virale in poche: per fortuna da quelle clip si vedono anche i volti di chi ha partecipato, agevolando le forze dell’ordine nel loro lavoro per individuare i responsabili. “Succede ogni giorno”, è l’amaro commento di una dipendente. “A Modena capita anche questo, i maranza assaltano i supermercati come nulla fosse”, è la voce di Mattia Meschieri del comitato “Modena merita di più”.

È un racconto quasi rassegnato da parte di chi è costretto a subire ogni giorno questo tipo di soprusi e angherie senza poter effettivamente fare qualcosa di concreto per difendersi. Le armi a disposizione sono spuntate, non portano risultati effettivi. “Questo episodio di inciviltà desta forte preoccupazione e merita una ferma condanna. Questo gruppo molto numeroso di ragazzi ha creato agitazione, mettendo in difficoltà e spaventando lavoratori e clienti”, hanno dichiarato il segretario cittadino Diego Lenzini, il responsabile sicurezza Stefano Manicardi e il consigliere comunale del Partito democratico, Alberto Bignardi. L’episodio è oggetto di indagine da parte dei Carabinieri.