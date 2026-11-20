La ’ndrangheta canadese non prende soltanto ordini dalla Calabria. Li impartisce. Decide gli equilibri tra i clan, risolve controversie, governa affari che attraversano l’Atlantico. E partecipa al grande mercato internazionale della cocaina, alimentato dai cartelli messicani di Sinaloa e Jalisco Nueva Generación. È questa la fotografia che il Dipartimento del Tesoro americano consegna con le nuove sanzioni del 19 novembre, decise con la collaborazione della Guardia di finanza. Nel mirino di Washington finiscono sei uomini della mafia calabrese trapiantata in Canada: Angelo e Cosimo Figliomeni, Francesco e Rocco Remo Commisso, Vincenzo «Jimmy» DeMaria e Luigi Vescio senior. Con loro, una rete di società, imprese funebri e servizi di limousine.

Ma il dato più significativo è un altro. Per gli investigatori americani, Toronto non è più soltanto una succursale della ’ndrangheta. È diventata uno dei luoghi in cui si esercita il potere dell’organizzazione, fino a condizionarne le decisioni nella terra d’origine. La mafia calabrese ha esportato non soltanto i suoi traffici, ma anche il suo governo.Gli americani individuano persino l’organismo attraverso il quale questo potere viene esercitato. Si chiama Camera di Controllo, ha sede nell’area di Toronto e riproduce il modello collegiale della ’ndrangheta. Ne farebbero parte Cosimo Figliomeni, Francesco e Rocco Remo Commisso e Vincenzo DeMaria.

Secondo il Tesoro, questo organismo interviene nelle controversie tra affiliati e assume decisioni che possono avere conseguenze anche fuori dal Canada. È il segno di una trasformazione profonda. I clan emigrati oltreoceano non sono più soltanto terminali dei traffici organizzati in Calabria. Hanno acquisito autonomia, ricchezza e capacità di influenza. Tanto da partecipare al governo della stessa organizzazione da cui provengono.Il provvedimento americano aggiunge una nuova designazione della ’ndrangheta ai sensi dell’Executive Order 14059, lo strumento utilizzato da Washington per colpire le organizzazioni coinvolte nel narcotraffico internazionale. La mafia calabrese era già sottoposta a sanzioni statunitensi dal 2008.

La decisione del 19 novembre amplia dunque il quadro delle misure economiche, senza costituire una nuova condanna penale. E soprattutto indica una strategia: non limitarsi a inseguire i carichi di cocaina, ma raggiungere gli uomini e le strutture finanziarie che consentono ai traffici di continuare.Il primo nome è quello di Angelo Figliomeni, conosciuto come «Don Angelino». Originario di Siderno, avrebbe raggiunto il Canada nei primi anni Duemila per sottrarsi a una condanna italiana a vent’anni di reclusione per reati legati alle armi. Gli americani lo indicano come il capo di una delle principali articolazioni della ’ndrangheta nell’area di Toronto, coinvolto in attività di riciclaggio e altri affari criminali.

Accanto a lui compare Cosimo Figliomeni, inserito nella struttura di comando canadese.Francesco Commisso, soprannominato «U Scelto», viene descritto come un uomo investito anche di funzioni disciplinari all’interno dell’organizzazione. Rocco Remo Commisso, secondo Washington, controlla reti del narcotraffico che raggiungono lo Stato di New York. Vincenzo «Jimmy» DeMaria è indicato come uno dei principali esponenti della mafia calabrese a Toronto, con una storia criminale segnata anche da una condanna per omicidio del 1982. Nomi che ricorrono nelle ricostruzioni investigative delle autorità italiane e nordamericane. Nel 2019, ricorda il Tesoro, cinque degli uomini sanzionati adesso erano stati coinvolti in contestazioni giudiziarie della magistratura di Reggio Calabria per associazione mafiosa. È seguendo il denaro che l’operazione assume un significato diverso. Tra i destinatari delle sanzioni compare Luigi Vescio senior, soprannominato «The Undertaker», l’impresario delle pompe funebri.

Il Tesoro lo considera un esponente di rilievo della rete canadese, vicino a Figliomeni e DeMaria. Le misure raggiungono quattro società: Fratelli Vescio Funeral Homes Ltd., Vescio Funeral Homes Inc., Vescio Funeral Home Maple Inc. e Phantom Limousine Services Inc. Colpiti anche Rose Vescio, Luigi Vescio junior e Laura Vescio, per i ruoli che le autorità americane attribuiscono loro nella proprietà e nella gestione delle aziende.Tre imprese funebri e una società di limousine. Attività commerciali inserite nel tessuto economico canadese che Washington ritiene riconducibili alla rete sanzionata. Non significa che sia stata accertata in sede penale la loro partecipazione a operazioni di riciclaggio. Significa però che gli Stati Uniti hanno deciso di isolarle finanziariamente, impedendo, salvo autorizzazioni, rapporti economici con persone e imprese soggette alla giurisdizione americana. Il potere mafioso viene così colpito anche nelle sue proiezioni imprenditoriali, dove gli interessi criminali possono intrecciarsi con attività formalmente lecite.La seconda parte dell’operazione porta dall’altra parte del mondo.

In Australia gli americani hanno sanzionato i Comancheros, un’organizzazione motociclistica trasformata, secondo Washington, in una struttura internazionale del narcotraffico. I suoi uomini operano tra Australia, Nuova Zelanda, Europa e America. Hanno costruito alleanze con il cartello di Sinaloa, quello fondato da Joaquín «El Chapo» Guzmán, e con il Jalisco Nueva Generación, una delle organizzazioni criminali più violente del Messico. Tra i loro interlocutori figurano anche il Clan del Golfo colombiano e gli ecuadoriani Los Choneros. Reti differenti, accomunate dalla capacità di trasportare cocaina attraverso i continenti e distribuirla sui mercati più redditizi.Il collegamento tra ’ndrangheta e Comancheros non viene presentato dagli americani come un’unica alleanza criminale. Il Tesoro individua piuttosto due organizzazioni che, attraverso rapporti distinti con i cartelli latinoamericani, garantiscono servizi essenziali al narcotraffico. La prima controlla una quota significativa del mercato europeo della cocaina. La seconda ha contribuito ad aprire nuove rotte verso Australia e altri Paesi.

È la divisione internazionale del lavoro criminale: i cartelli producono e organizzano le spedizioni, le reti alleate assicurano collegamenti, distribuzione e riciclaggio. In questa geografia compare un altro personaggio. Si chiama Marco Francis Coffen, conosciuto anche come Marco Sullivan De Bernardo. Il Tesoro americano gli attribuisce la fornitura di piattaforme di comunicazione cifrata a organizzazioni criminali australiane, compresi i Comancheros. Tecnologie che permetterebbero ai trafficanti di proteggere conversazioni e operazioni dai controlli investigativi. Nella sua scheda OFAC compaiono due riferimenti geografici: Italia ed Emirati Arabi Uniti. Non viene spiegato quale sia la natura di questi collegamenti e non esistono, nel documento, elementi sufficienti per attribuirgli attività criminali svolte in Italia. Il suo nome introduce un ulteriore elemento nel sistema dei traffici: quello delle infrastrutture tecnologiche messe al servizio delle organizzazioni criminali. L’offensiva americana è dunque finanziaria prima ancora che giudiziaria.

Le sanzioni comportano il congelamento dei patrimoni sottoposti alla giurisdizione statunitense e il divieto, salvo autorizzazioni, di intrattenere rapporti economici con i soggetti designati. Il Tesoro non comunica il valore dei beni effettivamente bloccati. Una licenza speciale consente alcune operazioni necessarie a interrompere i rapporti con le società colpite fino al 18 dicembre. L’obiettivo è impedire che uomini e imprese individuati dalle autorità continuino ad accedere liberamente al sistema finanziario americano.Alla ricostruzione hanno contribuito, oltre alla Guardia di finanza, Fbi, Dea, Homeland Security Investigations e le polizie canadese, australiana e neozelandese. Una cooperazione che riflette la geografia stessa delle organizzazioni colpite.

Perché la ’ndrangheta non ha più bisogno di concentrare uomini e affari nello stesso territorio. Può esercitare il comando a Toronto, mantenere i legami con la Calabria, partecipare al mercato della cocaina attraverso intermediari internazionali e utilizzare strutture economiche distribuite in Paesi diversi. Il documento americano consegna soprattutto una certezza investigativa: la ’ndrangheta non è più comprensibile soltanto attraverso la sua terra d’origine. La Calabria resta il luogo delle radici, delle famiglie e delle regole. Ma una parte del potere si è trasferita dove si concentrano gli affari. E oggi, secondo Washington, anche dal Canada si decide ciò che riguarda i clan italiani. La mafia ha cambiato geografia senza cambiare natura. Ha internazionalizzato il comando insieme ai profitti.