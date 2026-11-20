Perché è affondato il veliero di lusso Bayesian il 19 agosto di due anni fa a Porcicello, nel Palermitano? Le conclusioni cui è giunta la britannica Marine Accident Investigation Branch (Maib) sulla tragedia in cui morirono 7 persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch, sono diverse rispetto a quelle della procura di Termini Imerese, che ha iscritto nel registro degli indagati, per naufragio e omicidio colposo plurimo, il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale macchine Tim Parker Eaton, e il francese Matthew Griffith, marinaio di guardia in plancia, contestando la mancata attivazione dei sistemi di sicurezza per chiudere i portelloni, con il conseguente allagamento della sala macchine, il blackout e l’affondamento dello yacht, oltre al ritardo nell’allarme. Per gli inglesi l’inabissamento sarebbe dovuto a concause non imputabili all’equipaggio ma a una vulnerabilità strutturale nella stabilità dell’imbarcazione, a condizioni meteo proibitive, all’assenza di istruzioni specifiche al personale per affrontare tempeste di elevata intensità e a informazioni nautiche insufficienti. Secondo il Maib, il Bayesian era a rischio affondamento in assenza di vele issate e con la deriva sollevata, vulnerabilità mai testata e sconosciuta all’equipaggio. Il maltempo che imperversò a Porticello sarebbe stato sufficiente a rendere instabile il veliero che, adagiatosi su un fianco, non fu più in grado di rialzarsi. Secondo il rapporto inglese le previsioni annunciavano temporali, ma non raffiche estreme come quelle di un downburst, ovvero venti di caduta associati ad attività temporalesca, per cui l’equipaggio non era preparato né formato.

Conclusioni diverse di quelle della procura guidata da Angelo Cavallo, che non ha riscontrato difetti strutturali o di progettazione nel Bayesian. «Era inaffondabile», ripetono gli esperti. Un punto cruciale riguarda le previsioni meteo. Da ciò che il Giornale ha potuto appurare, il comandante ricevette due «avvisi di burrasca» da parte del Centro nazionale per la meteorologia e climatologia aerospaziale. Il primo alle 21 del 18 agosto e l’altro a mezzanotte. E c’è anche un altro punto rilevante: il Sir Robert Baden Powell, pur più datato, superò indenne il downburst, mettendo in atto condotte diverse per resistere al vento.