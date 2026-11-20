È stato condannato a 10 anni di reclusione, con rito abbreviato, il 60enne Vincenzo Lanni, che il 3 novembre del 2025 ha accoltellato Anna Laura Valsecchi, 43enne dirigente di Fin Lombardia, colpita alla schiena in piazza Gae Aulenti dall’uomo, che non conosceva e che non aveva mai avuto alcun contatto con lei. È stato appurato che Lanni non aveva alcun pregresso, alcuna precedente vicissitudine con la sua vittima, ma che quella mattina la scelse a caso.

Una versione rilevata anche dalla visione delle telecamere di sicurezza e che pose molti interrogativi sulla sicurezza e sulla personalità di Lanni. La gup del tribunale di Milano, Laura Valori, ha riconosciuto il reato di tentato omicidio, perché fortunatamente la donna, nonostante le gravi ferite, riuscì a salvarsi, ma è stata riconosciuta anche l’aggravante della premeditazione, chiesta dalla pm che ha coordinato le indagini. L’uomo si trova attualmente detenuto a San Vittore. “Preferibilmente avrei colpito sotto a Unicredit ma non avevo la certezza che la persona lavorasse per Unicredit, volevo farla pagare a loro per quello che era successo 12 anni prima”, ha dichiarato Lanni durante l’interrogatorio.

Nel 2015 l’uomo aveva già aggredito due anziani nella bergamasca ed era stato condannato a otto anni di carcere, oltre a tre anni di reclusione in una Rems. Gli venne riconosciuta in quell’occasione l’attenuante della semi-infermità mentale. La sua volontà di aggredire qualcuno sotto la sede di UniCredit a Milano nasce dal fatto che questo istituto di credito risulta essere collegato, in quanto cliente, alla società informatica che 10 anni prima lo aveva licenziato. Dopo essere stato allontanato dalla struttura psichiatrica di Varese dove si trovava ospite, Lanni è arrivato a Milano e agli investigatori durante l’interrogatorio ha spiegato che, una volta in città, aveva“due opzioni: o mi richiamano in comunità o faccio questo per vendetta, per rivalsa verso chi mi ha buttato fuori circa 10/12 anni prima e per la situazione attuale”. Il giudice ha disposto che dopo l’espulsione della pena, l’uomo venga sottoposto a libertà vigilata ed è stato condannato anche a versare 50.000 euro di condizionale come risarcimento della donna. “L’ambulanza quel mattino è arrivata subito e anche per questo lei si è salvata”, ha spiegato l’avvocato della donna, Paolo Cardone.