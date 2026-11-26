Lo aveva scritto già la gup di Milano Marta Pollicino nel 2024 nelle motivazioni della sentenza di condanna per due collaboratori di giustizia Salvatore Pace e Vittorio Foschini, il primo assolto in appello e l’altro condannato a sette anni per avere rinunciato al secondo grado. C’è una possibile “altra verità” dietro l’omicidio di Umberto Mormile, l’educatore del carcere di Opera morto dopo un’esecuzione a colpi di pistola l’11 aprile del 1990, dopo essere stato avvicinato da due uomini in moto. Il delitto - sottolineava la giudice - si può contestualizzare in uno “oscuro, ma verosimilmente ormai disvelato, intreccio di poteri e di precari equilibri tra forze, solo apparentemente antitetiche”. E la “tesi alternativa” sull’omicidio di Mormile è “concretamente prospettabile”.

Oggi anche la procura di Milano si mette alla ricerca di quella verità, su impulso dei familiari di Mormile, e della “Associazione dei familiari delle vittime della Falange Armata”, che appunto ha lo scopo di accertare la verità sui delitti commessi e rivendicati dalla organizzazione denominata Falange Armata. Il pm Alessandro Gobbis, con il procuratore Marcello Viola, titolari di un fascicolo con le ipotesi di terrorismo ed eversione, sviscereranno la pista dell’eversione nera che - a partire dal 1990 (omicidio di Mormile) e fino al 2014 (messaggio contenente minacce all’allora candidato sindaco di Bari). Secondo l’esposto che Il Giornale ha potuto visionare, l’inchiesta è di competenza milanese perché “il primo delitto, fra quelli commessi dall’organizzazione Falange Armata, è l’omicidio di Umberto Mormile, commesso a Carpiano (MI) l’11 aprile 1990″. Sempre nell’atto, corredato da una corposa consulenza dell’ex magistrato Giovanni Spinosa e dell’esperto Giorgio Mezzetti, si sottolinea che “i delitti rivendicati dalla Falange Armata hanno provocato l’uccisione di 52 persone, molte delle quali sono tuttora rimaste impunite”.

“Nel complesso, alla direzione della Falange Armata hanno partecipato esponenti intranei agli apparati dello Stato e/o che erano in grado di conoscere notizie altamente riservate”, si legge ancora. “Non è mai stato attivato un procedimento penale sulla Falange Armata. Il processo a carico di Carmelo Scalone ha avuto quale oggetto specifico l’attribuzione all’imputato di alcune telefonate fra settembre e ottobre 1993″. E il “primo processo che ha fatto una, seppure parziale, analisi dell’organizzazione Falange Armata è stato quello per gli attentati ai carabinieri in provincia di Reggio Calabria (con l’aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico), esitato con la sentenza emessa dalla Corte di assise di Reggio Calabria il 21 luglio 2020 (motivazione depositata il 19 gennaio 2021) e con la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria il 25 marzo 2023 (della quale ancora non è stata depositata la motivazione)”.

Nell’esposto si chiede anche di acquisire il “certificato penale di Ann Rose Scrocco e di ogni informazione sulla sua latitanza, oltre che di sue fotografie dell’epoca. Lo stesso andrebbe fatto con il certificato penale di Marina Lo Vecchio, con le informazioni sulla sua latitanza e con le sue fotografie. Per entrambe, sarebbe utile la comparazione con gli identikit di volti femminili effettuati in relazione ai delitti della Falange Armata (a solo titolo di esempio, strage di via dei Georgofili a Firenze e strage di via Palestro a Milano) e la comparazione del Dna delle stesse con i profili genetici femminili trovati nel cantiere di Capaci”. Stando all’esposto, inoltre, “appare utile la comparazione fra i documenti falsi rinvenuti nella stamperia in cui venne arrestato Egidio Giuliani, appartenente ai Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), e quelli rinvenuti nel covo della Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica Insurrezionalista (ORAI) a Roma sulla via Cristoforo Colombo”. Ancora: “In relazione ai delitti della Uno Bianca, appare utile l’audizione di tutti i personaggi indicati da Alberto Savi come soggetti in contatto con il fratello Roberto Savi. Appare utile, poi, verificare se sia mai stato audito, prima della sua morte, Guglielmo Ponari e verificare le risultanze su suoi eventuali contatti con esponenti dei servizi segreti e di famiglie mafiose catanesi. Appare, ancora, utile verificare se Roberto Savi abbia mai fatto un viaggio di un giorno a Mogadiscio e se di tale circostanza risulti qualcosa negli archivi dei servizi segreti. Apparirebbe utile, anche se da anni non si hanno sue notizie pubbliche, l’audizione di Giovanni Ferorelli su Marco Medda e su Mario Fabbri. E utile appare il confronto del profilo genetico individuato nei capelli rinvenuti nella mano della vittima in occasione dell’omicidio di Primo Zecchi e il dna dei neofascisti militanti nei NAR reduci dai campi paramilitari in Libano e di Gino Turci. Ancora, appare utile l’accertamento circa la sussistenza di contatti fra Gino Turci e il Sismi”.