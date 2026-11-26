È stato individuato e sequestrato a Prato il dipinto a olio su tela raffigurante il “Battesimo di Cristo” (Scuola dell’Italia Centrale, fine del XVI secolo), rubato nella mattinata del 31 maggio 1985 - e dunque a distanza di oltre quarantuno anni dal furto - ai danni della chiesa tardomedievale di Sant’Ambrogio di Firenze. L’attività è stata coordinata dalla procura di Prato guidata da Luca Tescaroli.

Situato nell’omonimo quartiere del centro storico fiorentino, l’edificio sacro rappresenta una rilevante testimonianza della storia religiosa e artistica documentata almeno dal X secolo, che custodisce pregevoli opere della pittura fiorentina, tra le quali gli affreschi di Cosimo Rosselli del 1486.

L’opera è stata sequestrata presso una casa d’aste toscana, ubicata a Prato, all’interno del museo Pecci, che lo aveva ricevuto e messa all’asta sul proprio sito internet. Il confronto tra l’immagine del dipinto, prodotta all’epoca della denuncia, e le fotografie presenti nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, ha permesso di accertare che l’opera costituiva il provento del furto in questione, commesso nel 1985.

Si procede nei confronti di due indagati per il delitto di ricettazione di beni culturali in concorso. Il quadro verrà restituito 30 novembre 2026, presso la Chiesa di Sant’Ambrogio di Firenze, a seguito del decreto di restituzione del bene sequestrato, emesso da questa Procura, il Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze consegnerà al Parroco reggente l’opera rinvenuta.

Le attività investigative sono state curate, con il coordinamento della Procura di Prato, dagli appartenenti al Nucleo di Firenze del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC). Si evidenzia come la banca dati investigativa, gestita con professionalità e dedizione dai militari del Comando TPC, costituisce un prezioso strumento d’indagine, che rende possibile l’acquisizione di riscontri fondamentali per consentire l’individuazione e il recupero dei beni d’arte sottratti anche a distanza di molti anni dal reato.