Oltre tre ore davanti ai magistrati della Procura di Pavia. Giuseppe Spoto, ex carabiniere, è stato ascoltato come testimone nell’inchiesta sui presunti pagamenti che la famiglia Sempio avrebbe effettuato nel 2017 per ottenere l’archiviazione della posizione di Andrea Sempio, all’epoca indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. All’epoca dei fatti prestava servizio come maresciallo nella polizia giudiziaria, si era occupato della trascrizione delle intercettazioni di Sempio e dei suoi familiari. All’uscita dal Palazzo di Giustizia, Spoto ha evitato di rispondere alle domande dei giornalisti che lo attendevano. “Non posso dirvi nulla”, ha dichiarato prima di intervenire su un punto che ha voluto chiarire pubblicamente: “Vi pregherei, d’ora in avanti, di non accomunarmi più alla squadretta di Venditti. Non ho mai fatto parte della squadretta di Venditti. D’ora in avanti querelerò chi mi attribuirà ancora questo ruolo”. Parole con cui l’ex maresciallo ha preso nettamente le distanze da qualsiasi accostamento al gruppo riconducibile all’ex procuratore Mario Venditti.

Poco prima, dal tribunale era uscito anche il suo legale, l’avvocato Marco Casali, che ha precisato di trovarsi nell’edificio per un’altra vicenda giudiziaria. “Ero in Tribunale per seguire un altro procedimento”. Riguardo al suo assistito, ha detto: “Oggi pomeriggio mi ha inviato qualche messaggio, ma non posso chiaramente rivelarvene il contenuto”.