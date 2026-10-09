Hamas in Italia, respinto di nuovo il ricorso per Mohammed Hannoun

Ci aveva provato di nuovo, ma per la seconda volta la Cassazione non ha accolto il ricorso per Mohammad Hannoun, considerato l’uomo a capo della cupola di Hamas in Italia.

Un ricorso presentato insieme a quello di Raed Dawoud, il responsabile della filiale milanese della Abspp. Quest’ultima è l’associazione attraverso cui gli indagati al centro dell’inchiesta della Procura di Genova (quattro quelli in carcere in custodia cautelare dal 27 dicembre 2025, molti altri invece sono ancora a piede libero) avrebbero veicolato oltre 18 milioni di euro nelle tasche dei terroristi, raccogliendoli con la scusa della finta beneficenza.

Anche Yaser Elasaly (l’altro volto a capo del territorio lombardo) e lo “sceicco” Riyad Albustanji si trovano ancora in regime di alta sicurezza: il pm Luca Monteverde e l’aggiunto Marco Zocco, insieme al Procuratore Nicola Piacente, hanno l’obiettivo di arrivare al rinvio a giudizio dei quattro detenuti entro la fine di dicembre.