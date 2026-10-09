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Cronaca giudiziaria

Hamas in Italia, respinto di nuovo il ricorso per Mohammed Hannoun

Quattro gli indagati al centro dell’inchiesta: avrebbero veicolato oltre 18 milioni di euro nelle tasche dei terroristi, raccogliendoli con la scusa della finta beneficenza

Giulia Sorrentino
Hannoun alle toghe: "La beneficenza non è terrorismo"
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Ci aveva provato di nuovo, ma per la seconda volta la Cassazione non ha accolto il ricorso per Mohammad Hannoun, considerato l’uomo a capo della cupola di Hamas in Italia.

Un ricorso presentato insieme a quello di Raed Dawoud, il responsabile della filiale milanese della Abspp. Quest’ultima è l’associazione attraverso cui gli indagati al centro dell’inchiesta della Procura di Genova (quattro quelli in carcere in custodia cautelare dal 27 dicembre 2025, molti altri invece sono ancora a piede libero) avrebbero veicolato oltre 18 milioni di euro nelle tasche dei terroristi, raccogliendoli con la scusa della finta beneficenza.

Anche Yaser Elasaly (l’altro volto a capo del territorio lombardo) e lo “sceicco” Riyad Albustanji si trovano ancora in regime di alta sicurezza: il pm Luca Monteverde e l’aggiunto Marco Zocco, insieme al Procuratore Nicola Piacente, hanno l’obiettivo di arrivare al rinvio a giudizio dei quattro detenuti entro la fine di dicembre.

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