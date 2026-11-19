Uno spaccato di criminalità mafiosa radicata a Milano negli anni Ottanta e Novanta, in chiave nuova - però - di sistema mafioso lombardo, di mafia «a tre teste». Ieri al processo Hydra, davanti all’Ottava penale, hanno sfilato quattro pentiti storici: Antonino Fiume (in collegamento dal carcere), Salvatore «Manomozza» Annacondia, Salvatore Pace e Vittorio Foschini, questi ultimi sentiti da dietro al paravento. Tutti attivi in quegli anni e tutti portati dai pm della Dda, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, a confermare l’esistenza del consorzio tra camorra, ‘ndrangheta e Cosa nostra. Dai racconti sono emersi, fin da quel periodo, frequenti summit «misti», accordi su favori - anche omicidi - reciproci, batterie di killer comuni, depositi di armi condivisi. Oltre a faide sanguinose.

«Milano mi è sempre piaciuta, era la mia seconda patria»: parola di Annacondia da Trani, oggi 70enne, oltre 70 omicidi sulla fedina penale. «Per me uccidere era come fare l’aperitivo», dice il collaboratore di giustizia ed ex boss «trasversale». Da pugliese, è passato dalla mafia siciliana ai clan calabresi. «Venivo a Milano una volta al mese e ci stavo per quattro giorni, a partire dal 1981. Frequentavo night e ristoranti. Con la locale di Comasina eravamo come fratelli». Poi è il turno del calabrese Pace: «Io non ero affiliato, non credevo in quelle cose. Lo facevo per soldi». Il business era il traffico di eroina. Le riunioni con Franco Coco Trovato: «Si presentavano in 10-15. Con lui ogni giorno c’era un omicidio in più...». E Foschini, dello stesso gruppo: «In quegli anni, verso l’85, noi calabresi prendiamo piede, eravamo tanti. Ma c’era rispetto per i palermitani». Le regole del gioco: «Per entrare nella ‘ndrangheta devi fare omicidi». A fine udienza i pm hanno annunciato un nuovo pentito, il settimo della maxi inchiesta. Si tratta di Michele Pace, figlio di Bernardo, di recente morto suicida nel carcere di Torino. I Pace (nessuna parentela con il calabrese Salvatore) sono legati a Paolo Errante Parrino e a Matteo Messina Denaro. Il 39enne ha iniziato a collaborare a marzo e sarà sentito in aula lunedì.